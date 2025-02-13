🎥 Иан Райт показал боль всех фанатов «Арсенала». Легенду разбила новость о травме Хавертца 😢

У «Арсенала» не осталось здоровых игроков атаки, последним из строя выбыл Кай Хавертц: на сборах в Дубае немец получил травму задней поверхности бедра, остаток сезона он проведет в лазарете.

Новость о повреждении Хавертца застала Иана Райта на съемках очередного выпуска подкаста Stick to Football. Легенда «канониров» был разбит:

«Кай Хавертц… до конца сезона, Кай! Я и не думал, что все так серьезно! Повредил заднюю поверхность бедра на сборах в Дубае».

Райти не смог продолжать съемку и ушел в уборную.

Эмоции Райта понятны: в атаке «канониров» настоящий кризис.

Как Артета выйдет из столь сложной ситуации?

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