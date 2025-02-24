Перед началом сезона эксперты BBC Sport предсказали четверку лучших АПЛ. Трудно поверить в то, сколько из них назвали «Ливерпуль» чемпионом
В середине августа 2024 года все эксперты BBC Sport традиционно поделились мнением о том, как будет выглядеть итоговая таблица АПЛ в конце сезона-2024/25.
В списке можно найти достаточно много известных фамилий, ведь бывшие футболисты часто после окончания карьеры идут на британское телевидение. Уже можно констатировать, что абсолютно никто из большого количества экспертов не видел «Ливерпуль» в качестве чемпиона Англии.
Тринадцать человек верили в «Арсенал», а остальные, а их подавляющее большинство, выбрали «Манчестер Сити». Кто в августе мог предположить, что команда Гвардиолы окажется в глубоком кризисе? Только двое поставили «Ливерпуль» вторым, многие посчитали, что парни Слота станут третьими. Стив Сидуэлл единственный, кто очень верил в «МЮ» Тен Хага − серебро АПЛ.
Тем временем компьютерная модель от Opta дает нулевые шансы на чемпионство в АПЛ восемнадцати командам. Как будто «Ливерпуль» уже настолько оторвался, что его никто не достигнет.
На моей памяти за Эвертон играли лишь три нормальных игрока: Абель Кшавьер, Ник Бармби и Джони Хейтинга.
Луис Суарес
Фабиньо
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
Энди Робертсон
Роберто Фирмино
Садио Мане
Вирджил Ван Дайк
Аллисон Беккер
Мохаммед Саллах
Гапко
Собослаи
Мак Аллистер
Комнате
Жота
Вся эта команда собрана FSG
Везенье вещь интересная, вот только почему Ливерпулю повезло с Клоппом? Он мимо просто проходил и решил, вдруг, стать тренером Ливерпуля? Со Слотом та же ситуация?
По скамейке я вообще не понял, сильнейшая, кого туда ещё нужно посадить, чтобы ты был доволен?