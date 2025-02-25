«Он мой футбольный отец»: Ван Перси пересказал разговор с Венгером после назначения в «Фейеноорд» ❤️

«Фейеноорд» назначил новым главным тренером Робина Ван Перси, соглашение рассчитано до лета 2027-го. Помощником голландца стал Рене Хаке, работавший с Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».

«Для меня большая честь стать главным тренером «Фейеноорда» – клуба, который занимает особое место в моем сердце. Я рад предстоящему путешествию с преданным своему делу персоналом, талантливой командой и нашими страстными болельщиками. Давайте приступим к работе и будем ценить каждое мгновение!» – написал Робин в соцсетях.

В одном из интервью Ван Перси рассказал, что после назначения в «Фейеноорд» у него состоялся разговор с особенным для голландца человеком – Арсеном Венгером:

«Венгер поздравил меня и пожелал удачи. Думаю, это прекрасно! Венгер – своего рода мой футбольный отец. Таким я его вижу».

Продолжая тему отцов и детей: за юношескую команду «Фейеноорда» выступает сын Робина – 18-летний Шакил Ван Перси. Возможно, теперь, когда его отец стал главным тренером первой команды, у юноши будет больше шансов показать себя в основе.

Чего ждете от Ван Перси у руля «Фейеноорда»?

«Херенвен» упустил победу – у соперника на поле было 12 игроков! Ван Перси выдал пламенную речь

🎥 Арсен Венгер назвал пять лучших футболистов на сегодняшний день. Сразу исключил игроков «Арсенала»

🔥 Лучшие бомбардиры АПЛ по сезонам. Вспоминаем всех с 2007 года по наши дни