Лучший гол в истории АПЛ? Все говорят про Руни, но Уэйн выбрал другой
Гол Уэйна Руни через себя в дерби с «Манчестер Сити» считается величайшим в истории Премьер-лиги. Однако его автор считает иначе.
Руни считает, что лучший гол АПЛ – шедевр Робина ван Перси против «Астон Виллы» в 2013 году: «Для меня это лучший гол в истории Премьер-лиги».
Тогда голландец замкнул дальний заброс от Руни, попав с лету. Это был чемпионский сезон «Юнайтед» и последний для сэра Алекса Фергюсона.
Для меня все еще не укладывается в голове как Каннаваро стал обладателем золотого мяча? К его игре вопросов нет, сам факт того что людей не смущает сравнение игры полузащитника Зидана и защитника Каннаваро. То есть именно по игре футболист защитник лучше играет в футбол чем Технарь и дриблер Зидан?
Если брать чм то лучшим игроком признан Зидан. Тогда за что дали Каннаваро?
Короче там можно продолжать до бесконечности)