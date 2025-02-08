Лучший гол в истории АПЛ? Все говорят про Руни, но Уэйн выбрал другой

Гол Уэйна Руни через себя в дерби с «Манчестер Сити» считается величайшим в истории Премьер-лиги. Однако его автор считает иначе.

Руни считает, что лучший гол АПЛ – шедевр Робина ван Перси против «Астон Виллы» в 2013 году: «Для меня это лучший гол в истории Премьер-лиги».

Тогда голландец замкнул дальний заброс от Руни, попав с лету. Это был чемпионский сезон «Юнайтед» и последний для сэра Алекса Фергюсона.