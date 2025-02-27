🎥 Гарначо ушел в подтрибунку после замены в первом тайме. Амориму намекнули на сравнение Алехандро с Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» не без труда справился с «Ипсвичем» в 27-м туре АПЛ – победа 3:2. «Красные дьяволы» пропустили уже на 4-й минуте, а в конце первого тайма остались вдесятером из-за удаления Патрика Доргу.

Когда защитник получил красную, Амориму пришлось вносить в игру изменения: Алехандро Гарначо заменил Нуссаир Мазрауи.

После замены аргентинец сразу отправился в раздевалку.

На послематчевой пресс-конференции Аморима журналисты сравнили Гарначо с Рэшфордом. Рубен на вопрос об Алехандро ответил так:

«Может, было холодно и сыро? Мы хотели перейти на 5-3-1. Да, был риск, ведь я убрал, возможно, единственного игрока, способного обыграть соперника один в один на скорости, но мне казалось, что мы хорошо контролировали игру. Первый тайм заканчивался, можно было сделать замену.

Нам нужно было кого-то убрать, нужно было думать о стандартах, мой выбор пал на Гарначо. Вы проводите параллели с Рэшфордом, верно? Я обсужу это с Гарначо, если хотите, расскажу вам все на следующий пресс-конференции».

Фанаты эпизод с уходом Гарначо восприняли неоднозначно:

💭 «В конце видео заметно, как Гарначо показывает скамейке на свою футболку. Думаю, он хотел сменить одежду, в тот день ведь шел дождь».

💭 «Сменить футболку? Это же ложь! Хватит за него заступаться. На скамейке всегда есть дополнительный комплект формы и теплые вещи».

💭 «Беру все свои хвалебные слова о Гарначо назад. Ему все еще нужно работать над своим поведением».

💭 «А потом он выложил фото, чтобы показать состояние своей футболки?»

💭 «Так глупо обсуждать каждое движение и каждый пост наших игроков. Лучше думать о результатах, которых просто нет».

Что о ситуации думаете вы?

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