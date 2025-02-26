🎥 Блиц для Варана! Назвал главного друга в футболе, самого сложного соперника и лучшего одноклубника
Рафаэль Варан дал откровенное интервью The Athletic, а заодно специально для издания прошелся по своей карьере в формате блица.
Лучший игрок, с которым делил поле: «Криштиану Роналду».
Самая сильная сторона игры Варана: «Предвидение».
Тренер, который больше остальных улучшил игру Варана: «Зидан».
Самый сложный момент в карьере: «Чемпионат мира в 2022 году».
Лучший друг в футболе: «Бруну Фернандеш».
Любимый момент в «Мадриде»: «Когда в 2014 году мы взяли Лигу чемпионов спустя долгое время».
Лучший игрок, против которого выходил на поле: «Лионель Месси».
В какие моменты особенно счастлив на поле: «Когда побеждаю».
Как вам ответы француза?
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