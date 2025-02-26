🎥 Блиц для Варана! Назвал главного друга в футболе, самого сложного соперника и лучшего одноклубника 

Рафаэль Варан дал откровенное интервью The Athletic , а заодно специально для издания прошелся по своей карьере в формате блица.

Лучший игрок, с которым делил поле: «Криштиану Роналду».

Самая сильная сторона игры Варана: «Предвидение».

Тренер, который больше остальных улучшил игру Варана: «Зидан».

Самый сложный момент в карьере: «Чемпионат мира в 2022 году».

Лучший друг в футболе: «Бруну Фернандеш».

Любимый момент в «Мадриде»: «Когда в 2014 году мы взяли Лигу чемпионов спустя долгое время».

Лучший игрок, против которого выходил на поле: «Лионель Месси».

В какие моменты особенно счастлив на поле: «Когда побеждаю».

Как вам ответы француза?

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