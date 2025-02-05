Моуринью назвал топ-10 лучших футболистов, которых он тренировал. Некоторые вас точно удивят

Около года назад Жозе Моуринью стал гостем подкаста легенды «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда. Во время откровенного разговора экс-защитник спросил тренера о том, кого ему больше всего нравится тренировать.

«Мне нравятся игроки, которые отдавали все силы. Их десятки, десятки! Возможно, они не самые талантливые, но они выкладывались на полную… Те, кто, как я чувствовал, не мог дать больше того, что давали они − вот это мои игроки».

«Не хочу быть несправедливым к людям, но когда ты играешь молодым футболистом, он на всю жизнь становится твоим ребенком. Всегда так считаю. Смотрю на Рафаэля Варана сейчас, на закате карьеры. Он – мой ребенок».

«Когда смотрю на Скотта Мактоминея… Поль Погба был на скамейке, выпустил его против «Севильи». Он тоже мой игрок. Когда я перехожу из клуба в клуб, постоянно нахожу своих. И они всегда будут моими».

«Кроме того есть большие звезды, мои капитаны − Джон Терри, Хавьер Дзанетти и Жорже Кошта. Это те парни, которые играют во что бы то ни стало. Они феноменальны. Есть звезды, которые делают разницу, даже когда люди думают, что ты гений. Вы не гений. Это они. Они выигрывают для вас матчи. Криштиану [Роналду], [Карим] Бензема, [Златан] Ибрагимович и Дидье [Дрогба]. Они заставляют тебя чувствовать себя гением».