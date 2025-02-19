«Он хотел заслужить уважение через страх»: Варан разнес Тен Хага в откровенном интервью 🤯

Рафаэль Варан дал большое интервью The Athletic , в беседе с изданием француз вспомнил главные вехи карьеры и, конечно, высказался о своем пребывание в «Манчестер Юнайтед».

От чемпиона мира серьезно досталось экс-тренеру «красных дьяволов» – Эрику тен Хагу:

«Тяжело подобрать нужные слова. Временами отношения были очень напряженные. Иногда он старался прислушаться к игрокам, а иногда он принимал решения, не прислушиваясь к нашим чувствам. Так что были взлеты и падения. Временами было сложно.

У него была строгая система с заранее определенными игровыми паттернами. В плане адаптации на поле гибкости почти не было. План на игру был крайне точен, информации было очень много. Тренерские инструкции блокировали систему».

Варан вспомнил, как Тен Хаг убрал его из состава, не объяснив причину:

«У нас был напряженный разговор. Мы честно высказались, а потом я не играл почти два месяца. Я сказал, что не согласен с некоторыми подходами к отношениям между ним и командой. Мне казалось, что некоторые вещи не шли на пользу команде, потому что некоторые футболисты не были довольны ситуацией. С точки зрения отношений между тренером и командой не все шло гладко. Он [Тен Хаг] сказал: «Хорошо, я тебя услышал». После этого я не выходил на поле».

Тен Хаг хотел заслужить уважение через страх. Ему всегда нужен был пример игрока, которого отстранили от команды, чтобы этот футболист был одинок все то время, что находится в Манчестере. Он поступил так минимум с одним важным игроком [вероятно, речь о Криштиану Роналду].

Тренер постоянно конфликтовал с некоторыми лидерами команды. Таков его способ управления. Я был удивлен, что его оставили в команде в прошлом сезоне, ведь еще при мне связи между ним и командой уже не было.

Все же в отношениях с Тен Хагом было и хорошее. Он дал мне уверенность в том, что я смогу восстановиться после травмы и сыграть в финале Кубка Англии. Он рассчитывал на меня. Это было очень полезно, ведь это позволило мне сыграть свою роль в команде. У нас были взлеты и падения. Не могу сказать, что все было плохо. Были сложные моменты».

Что думаете о столь честном интервью Варана?

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