🤨 «Странно слышать такое от защитника». Варан раскритиковал современный футбол из-за кризиса творчества

Едва успел Рафаэль Варан закончить карьеру, как тут же жестко высказался о современном футболе.

«На поле стало гораздо меньше творчества, меньше гениев. Все роботизировано, есть игровые шаблоны, которые затрудняют проход линии обороны. Свободы гораздо меньше», - пожаловался француз.

Спорить с Вараном сложно. А в соцсетях Рафаэлю уже предложили заняться проблемой лично.

💭 «Все верно».

💭 «Пеп уничтожил футбол».

💭 «Варан поднимает важный вопрос. Давайте добавим творчества и свободы в футбол для более яркой игры».

💭 «Получи тренерскую лицензию и меняй».

💭 «Странно слышать такое от защитника».