🎥 Откуда Нкунку на поле берет воздушные шарики для празднования? Разгадка попала на видео 

Пока фанаты «Челси» бунтовали на акции против руководства клуба , подопечные Марески разобрались с «Саутгемптоном» со счетом 4:0.

Кристофер Нкунку забил сам и отдал ассист на Педру Нету, для француза это третий гол и второй ассист в этом сезоне Премьер-лиги. Кристофер впервые в текущей кампании АПЛ показал на «Стэмфорд Бридж» свое фирменное празднование с воздушным шариком.

Так Нкунку делала и в «Лейпциге», но в Германии шар был красным.

А откуда Кристофер берет воздушные шарики для своих празднований? Все оказалось просто – игрок носит их в гетрах, камеры TNT Sports запечатлели забавный эпизод.

Свое необычное празднование Кристофер давно расшифровал: «Воздушный шар – для моего сына. Ему нравятся воздушные шарики».

Получается, он на каждый матч выходит с шариками в гетрах?

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