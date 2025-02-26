🎥 Откуда Нкунку на поле берет воздушные шарики для празднования? Разгадка попала на видео
Пока фанаты «Челси» бунтовали на акции против руководства клуба, подопечные Марески разобрались с «Саутгемптоном» со счетом 4:0.
Кристофер Нкунку забил сам и отдал ассист на Педру Нету, для француза это третий гол и второй ассист в этом сезоне Премьер-лиги. Кристофер впервые в текущей кампании АПЛ показал на «Стэмфорд Бридж» свое фирменное празднование с воздушным шариком.
Так Нкунку делала и в «Лейпциге», но в Германии шар был красным.
А откуда Кристофер берет воздушные шарики для своих празднований? Все оказалось просто – игрок носит их в гетрах, камеры TNT Sports запечатлели забавный эпизод.
Свое необычное празднование Кристофер давно расшифровал: «Воздушный шар – для моего сына. Ему нравятся воздушные шарики».
Получается, он на каждый матч выходит с шариками в гетрах?
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