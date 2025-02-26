Сотни болельщиков «Челси» собрались у стадиона перед матчем Премьер-лиги с «Саутгемптоном» во вторник вечером. Они подготовили транспаранты, запустили файеры и даже бросили доллары на землю.

«Челси» после трех поражений подряд находится в плачевном состоянии. Команда выиграла только три из последних 12 матчей.

Разъяренные фанаты выразили свой гнев, размахивая плакатами и распевая песни в поддержку Романа Абрамовича возле стадиона «Стэмфорд Бридж», а также оскорбляя Тодда Боули.

После того, как BlueCo купил «Челси», клуб потратил более 1,2 млрд фунтов на новых игроков, сменив трех тренеров. Но сейчас клуб близок к тому, чтобы провести еще один сезон без матчей в Лиге чемпионов.

На транспарантах болельщиков можно было прочесть:

«ВlueCo прекрати убивать «Челси» и убирайся из нашего клуба!»,

«Никаких планов на стадион, никакого футбола в Лиге чемпионов, средний состав, одержимость торговлей игроками».

«Мы не «Арсенал» — побеждай или проваливай!».