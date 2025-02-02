«Херенвен» упустил победу – у соперника на поле было 12 игроков! Ван Перси выдал пламенную речь

В последнем туре Эредивизи в матче «Херенвена» и «Фортуны Ситтард» главный судья и его помощник не смогли досчитать до одиннадцати. После замены у гостей на поле осталось не одиннадцать игроков, а двенадцать, так как один из них не ушел. И так продолжалось более минуты.

В момент, когда это случилось, счет был 2:1 в пользу «Херенвена» Робина ван Перси. Когда «Фортуна» получила аут у чужих ворот, экс-форвард сигнализировал, что у соперника перебор с игроками и лишнего убрали. Гости заработали угловой и сравняли счет.

После матча Робин ван Перси был в ярости и высказал все, что думает, в интервью ESPN NL.

«Двенадцать против одиннадцати. Я не знал, что так можно, но, видимо, это так. Это неправильно, что они играют в двенадцать человек в течение минуты перед аутом и угловым».

«Я спросил судью, не стоит ли им что-нибудь с этим сделать. Например, отменить гол. Так не должно быть. Я думаю, это действительно скандал».

«Если они играют в двенадцать человек, получают право на вбрасывание мяча, то это, конечно, повлияло. Кроме того, в правилах сказано, что мы должны играть одиннадцать на одиннадцать, а не двенадцать против одиннадцати».

В Эредивизи пока не отреагировали на этот эпизод, хотя прошло уже достаточно количество времени.