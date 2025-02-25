Символическая сборная игроков, чьи контракты истекают в 2025 году. Тут Месси и Роналду, дороже всех Трент 🤑
Футбольный сезон мчится к развязке, а многие именитые игроки, чьи контракты подходят к концу, так и не продлили соглашения с действующими клубами.
Портал OneFootball собрал символическую сборную футболистов, которые в 2025 году могут стать свободными агентами. Если ориентироваться на данные Transfermarkt, за всю команду пришлось бы выложить 350 млн евро.
В состав, конечно, попала троица из «Ливерпуля» – Мо Салах, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд, у англичанина самая высокая трансферная стоимость среди всех игроков, попавших в символическую сборную.
Нашлось место даже для Криштиану Роналду и Лионелю Месси: португалец может стать свободным агентом летом, а соглашение аргентинца и «Интер Майами» истекает 1 декабря. Неймар, недавно вернувшийся в «Сантос», может вновь попрощаться с родным клубом уже в июне.
Сборная игроков, чьи контракты истекают в 2025 году
Кто из этих футболистов в ближайшее время сменит клубную прописку, как считаете?
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