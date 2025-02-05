Символическая сборная лучших зимних трансферов 2025 года! В команде много новичков АПЛ

Трансферное окно в топовых лигах официально закрылось. Портал 90min составил символическую сборную лучших зимних подписаний текущего сезона.

В команду вошли:

Брис Самба – из «Ланса» в «Ренн», покупка ориентировочно за 15 млн евро.

Кайл Уокер – из «Сити» в «Милан», аренда с правом выкупа за 5 млн евро.

Абдукодир Хусанов – из «Ланса» в «Сити», покупка ориентировочно за 50 млн евро с учетом бонусов.

Кевин Данзо – из «Ланса» в «Тоттенхэм», аренда с обязательством выкупа за 25 млн евро.

Рандаль Коло-Муани – из «ПСЖ» в «Ювентус», аренда до конца сезона за 1+2 млн евро.

Нико Гонсалес – из «Порту» в «Сити», покупка ориентировочно за 60 млн евро.

Исмаэль Беннасер – из «Милана» в «Марсель», аренда с опцией выкупа за 12+3 млн евро.

Хвича Кварацхелия – из «Наполи» в «ПСЖ», покупка ориентировочно за 70 млн евро.

Омар Мармуш – из «Айнтрахта» в «Сити», покупка ориентировочно за 75 млн евро.

Маркус Рэшфорд – из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу», аренда с опцией выкупа за 40 млн фунтов.

Матис Тель – из «Баварии» в «Тоттенхэм», аренда до конца сезона с опцией выкупа за 60 млн евро.

Какой трансфер назовете лучшим?

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