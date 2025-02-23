🎥 «Ливерпуль» забил «Сити» после хитрого углового. Для Салаха это пятидесятое голевое действие в сезоне 🔥
В матче 26-го тура Премьер-лиги на «Этихад» приехал «Ливерпуль». Мерсисайдцы вышли вперед уже на 14-й минуте встречи – подопечные Слота хитро разыграли угловой, комбинация закончилась голом Мо Салаха.
Болельщики впечатлены:
💭 «Круче этого розыгрыша только тот самый угловой в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов».
💭 «Тренер «Арсенала» по стандартам смотрит на угловые «Ливерпуля».
💭 «В последний раз что-то такое мы исполнили в матче с «Барсой».
💭 «Угловой прекрасен, но я не понимаю, как игроки «Сити» позволили «Ливерпулю» провести эту комбинацию. Они забыли, что там есть Салах?»
На 37-й минуте Доминика Собослаи с передачи Салаха увеличил преимущество мерсисайдцев.
Теперь у Мо 51 голевое действие во всех турнирах текущего сезона. Египтянин забил девятый гол в ворота «Сити» Гвардиолы – это лучший результат среди всех игроков Премьер-лиги.
Как вам угловой?
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