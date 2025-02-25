🎥 Добрая история от Куньи. Он сдержал обещание перед онкобольным ребенком – повторил празднование мальчика ❤️
В матче 26-го утра АПЛ гол Матеуса Куньи принес «Вулверхэмптону» победу над «Борнмутом», взятие ворот бразилец отпраздновал необычно.
Матеус изобразил первую букву имени Джуниора – онкобольного ребенка, чье празднование нападающий «Вулвз» обещал повторить при первой возможности.
Кунья приехал в гости к мальчику накануне игры с «Борнмутом» и передал Джуниору подарки от клуба. Разговорить стеснительного ребенка футболист смог под самый конец встречи, когда и дал Джуниору обещание об особом праздновании.
Через несколько дней Матеус сдержал свое слово.
Пусть таких добрых историй будет больше.
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поэтому дети ярче людей.