📸🎥 «Ливерпуль» сделал сюрприз особенному фанату с редким синдромом. Он пропускает матчи лишь из-за операций

Харри Уайтхерст родился с синдромом Уильямса – редким генетическим заболеванием. Люди с синдромом Уильямса отстают от сверстников в физическом и интеллектуальном развитии. Они испытывают сложности с концентрацией внимания и организацией деятельности.

Такие люди бывают импульсивны и чрезмерно коммуникабельны. Из-за потери генов у детей с синдромом Уильямса развиваются различные заболевания: от ортопедических проблем до порока сердца.

Харри перенес первую операцию, когда ему было всего шесть недель. С самого детства он находится под присмотром врачей, ему постоянно нужна медицинская помощь. Сохранять бодрость духа парню помогает любимая команда – «Ливерпуль».

Уайтхерст пропускает матчи «красных», лишь когда находится в больнице. Когда Харри чувствует себя лучше, его можно встретить на фанатской трибуне «Энфилда». На «Копе» парень помогает фанатам размахивать флагами, арену мерсисайдцев он называет домом:

«Дни матчей на стадионе многое для меня значат. Я хожу на игры с шести лет, для меня «Энфилд», фанатская трибуна – это дом».

Первый матч Харри на «Энфилде»

Харри – мальчишка в левом углу фотографии

Сейчас Харри 17 лет, о его истории узнал «Ливерпуль» и решил устроить для своего преданного болельщика замечательный сюрприз. Уайтхерст иногда волонтерит в кафе близ «Энфилда». Одним дождливым днем в дверях забегаловки показался Кертис Джонс: «Ох, на улице так холодно, верно?»

За прилавком стоял Харри: «О боже! Привет!»

«Привет, друг! Я просто заглянул, думаю, что бы мне взять. На улице прохладно, а я проголодался. Посоветуешь что-нибудь? Пирог? Постой, твое лицо мне знакомо. Мы ведь виделись раньше?» – спросил полузащитник.

«Да, я был на благотворительном мероприятии клуба», – ответил Харри.

Кертис назвал паренька своим любимчиком, а затем ошарашил его: «Вообще-то, твоя смена здесь закончена. Мы с тобой отправимся на вон тот замечательный стадион. Ты будешь главным лицом на «Энфилде».

«Вау! Не может быть! Боже мой», – мальчишку переполняли эмоции.

На «Энфилде» Харри встретили Конате, Мак Аллистер и Цимикас.

Похоже, ребята весело провели время.

Харри научил Кертиса технике размахивания флагом.

Затем футболист вновь удивил болельщика: парню предложили в день матча исполнить пенальти перед заполненными трибунами «Энфилда».

Уайтхерст от такого не мог отказаться! Спустя пару дней мальчишка в футболке «Ливерпуля» реализовал одиннадцатиметровый на арене любимой команды. Кертис с улыбкой наблюдал за своим новым другом.

После матча Харри получил от Кертиса футболку.

«Ливерпуль» поделился видеоотчетом о сюрпризе для парнишки.

Вскоре Харри предстоит перенести очередную операцию, из-за которой он долгое время не сможет ходить на матчи «Ливерпуля». Чтобы поддержать болельщика, клуб отправит парня вместе со всей семьей в отпуск. Конечно, когда Уайтхерст полностью восстановится после операции.

Полный отчет о путешествии Харри на «Энфилд» можете посмотреть здесь .

Пусть мечты детские мечты сбываются чаще.

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