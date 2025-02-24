⛓️ «Prison United». Вы этого ждали, и оно случилось: теперь «МЮ» экономит даже на еде!
The Sun Football выяснил, что «Манчестер Юнайтед» добрался до строки расходов на еду.
Теперь на тренировочной базе клуба в Каррингтоне новые правила: обед будет состоять лишь из двух блюд – супа и сэндвичей. Правило касается всех, за исключением игроков первой команды.
Ранее The Guardian сообщил, что ограничения коснутся и персонал, обслуживающий «Олд Траффорд». Столовая на стадионе закроется до конца недели, а бесплатные обеды заменят фруктами.
Реакцию фанатов представили?
💭 «Это то, что Джим имел в виду, возвращая «Манчестер» в Манчестер».
💭 «Нет, Джим Рэтклифф должен покинуть клуб».
💭 «Тюремная еда подается в «МЮ». Символ клуба в упадке».
💭 «Эй, питание – это единственное, что дает энергию. Как, черт возьми, вы ожидаете, что люди будут работать на полную мощность, если вы не предоставите им необходимую еду».
💭 «Каждый раз, когда мне кажется, что я видел самую позорную новость о «Манчестер Юнайтед», они каким-то образом опускаются еще ниже».
💭 «Во что они превратили клуб».
💭 «Prison United».
Да, блин, о чём я вообще - это бред в любом случае.
Давно болею за "Ливерпуль", и не скажу, что желаю успехов МЮ, но происходящего с клубом не заслужили ни фанаты, ни просто неравнодушные. Да и игроки...
Ожидание: придёт Рэтклиф, заменит полсостава, ну на крайний случай крышу!
Реальность: заменяем омбеды...
Я хоть и сам "с детства за МЮ", но очень хочу понижения. По МЮ всегда писали книги и снимали документалки как о примере и управленческом гении отдельных специалистов. Вот и после фиаско чтобы был прецедент того, как решения приводят к фатальным последствиям.
1) Тезис 1: Люди будут работать когда им хорошо, а не когда "бонусы прилетят" по результатам труда. В чем результат работы, например, диетолога команды? В том, что игроки рационально питаются, меньше травмировались за сезон и большую нагрузку перенесли, или в счете на табло? Результат работы скаута это игрок, приносящий пользу команде на дистанции или тот, кто выходит и сейчас делает результат? Футбол - игра, где краткосрочные цели всегда будут уступать долгосрочному планированию.
2) Тезис 2: Один тренер сказал: "У тренера нет его команды. Есть команда, которая согласилась, чтобы он был их тренером". Полагаю, ТОП-менеджменту и владельцам следует придерживаться того же посыла. Система HR была создана благодаря ещё САФу. Отдел скаутов был создан благодаря САФу (д/ф "Class 92’). Что-то привнесли его преемники. Снести все... может и "выстрелит", но более вероятно настроит всех, включая клубный персонал, против владельцев. В этом вопросе симпатичны Ливерпуль и Арсенал. Да, они буксовали какое-то время. Но, например, Клопп со всеми познакомился, сказал, что все останутся в клубе, если того захотят, построил долгосрочный проект и что мы видим сегодня? Слот пришел и, надо сказать, ничего особо не поменялось в плане ведения дел. Перепроектировали столовую только.
Ради чего хотел сократить Рэтклифф определенные статьи расходов - загадка. Очень хотелось бы верить, что за этим стоит холодный расчет. Но сокращаются статьи, которые не особо разгружают бюджет. На фоне многомиллионных трансферных затрат сокращение статей объемом в 1 млн фунтов выглядит так, будто игроков в потребкредит брали.