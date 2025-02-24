The Sun Football выяснил, что «Манчестер Юнайтед» добрался до строки расходов на еду.

Теперь на тренировочной базе клуба в Каррингтоне новые правила: обед будет состоять лишь из двух блюд – супа и сэндвичей. Правило касается всех , за исключением игроков первой команды.

Ранее The Guardian сообщил, что ограничения коснутся и персонал, обслуживающий «Олд Траффорд». Столовая на стадионе закроется до конца недели, а бесплатные обеды заменят фруктами.

Реакцию фанатов представили?

💭 «Это то, что Джим имел в виду, возвращая «Манчестер» в Манчестер».

💭 «Нет, Джим Рэтклифф должен покинуть клуб».

💭 «Тюремная еда подается в «МЮ». Символ клуба в упадке».

💭 «Эй, питание – это единственное, что дает энергию. Как, черт возьми, вы ожидаете, что люди будут работать на полную мощность, если вы не предоставите им необходимую еду».

💭 «Каждый раз, когда мне кажется, что я видел самую позорную новость о «Манчестер Юнайтед», они каким-то образом опускаются еще ниже».

💭 «Во что они превратили клуб».

💭 «Prison United».