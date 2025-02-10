Руни быстро нашел новую работу. Да, мы сможем увидеть его в Лиге чемпионов

Четыре года назад легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни завершил игровую и начал самостоятельную тренерскую карьеру. Сперва он стал исполняющим обязанности коуча «Дерби», а затем подписал контракт на постоянной основе.

Руни не смог удержать команду в Чемпионшипе и его уволили до истечения действия договора. После были «Ди Си Юнайтед» из МЛС, «Бирмингем» и «Плимут». В последнем Уэйн продержался чуть более полугода и ушел, когда клуб оказался последним во втором английском дивизионе с отрывом от предпоследней строки в четыре очка.

С 31 декабря 2024-го Уэйн Руни был без работы, а его отправляли в другие команды низших лиг. Похоже, что пока англичанин решил заняться тем, что у него получается лучше, чем тренировать.

Сегодня Amazon Prime сообщил о подписании договора с экс-форвардом и о том, что он начнет работу матчем между «Мадридом» и «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

Последние полгода Уэйн Руни был частым гостем подкаста The Overlap, где с ним дискутировали Гари Невилл, Иан Райт, Рой Кин и другие. Кроме того он участвовал во включениях телеканала Sky Sport, так что телевизионный опыт у англичанина есть.