Неймар снова в «Сантосе»! Вспоминаем легенд, вернувшихся в свои первые клубы 🔥

Неймар в 32 года уехал из Саудовской Аравии ради возвращения в родной «Сантос». Вингер возьмет 10-й номер , под которым играл великий Пеле.

Неймар – воспитанник клуба, за основу «Сантоса» он выступал с 2009 по 2013 год. За родную команду вингер провел 225 матчей, в которых забил 136 голов и отдал 64 ассиста, вместе с «Сантосом» он завоевал шесть трофеев.

На презентации бразилец расчувствовался.

Портал 90min вспомнил, кто из легенд решил на закате карьеры вернуться в свой бывший клуб.

Помимо Неймара и «Сантоса» здесь есть: Уэйн Руни и «Эвертон», Арьен Роббен и «Гронинген», Нандо Торрес и «Атлетико», Карлос Тевес и «Бока Хуниорс», Луис Суарес и «Насьональ», Серхио Рамос и «Севилья», Робин ван Перси и «Фейеноорд».

А каких футболистов, вернувшиеся в родные клубы, вспоминаете вы?

В Бразилии теперь много звездных игроков: Неймар, Коутиньо, Депай и еще восемь топов

Бразильские звезды возвращаются в родные клубы. Неймар в «Сантосе», Коутиньо в «Васко да Гама» и еще два камбэка

Возвращенцы: Войцех Шченсны и еще шесть игроков, решивших продолжить карьеру после выхода на пенсию 🥸