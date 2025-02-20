🎥 Моуринью попросили выбрать между Гвардиолой и Фергюсоном. Особенный назвал совсем другое имя
Жозе Моуринью заглянул на подкаст к своему бывшему подопечному – Джону Оби Микелу. Нигериец попросил Особенного выбрать между Пепом Гвардиолой и сэром Алексом Фергюсоном.
Тренер назвал совсем другое имя:
«Ферги или Пеп? Их невозможно сравнивать. Невозможно сравнивать разные поколения или их потенциал. Для Премьер-лиги они оба – исторические фигуры. Но для меня главная историческая личность Премьер-лиги – это Клаудио Раньери. Он взял чемпионат с «Лестером», это самое уникальное, что могло произойти в АПЛ.
Выиграть пять или шесть трофеев с «Ман Юнайтед» того поколения, выиграть шесть или семь трофеев с «Сити» этого поколения – великолепно, но то, что Раньери сделал с «Лестером», вне конкуренции. На моем веку это самая удивительная победа в чемпионате».
Как вам ответ Особенного?
Моуринью выбрал между собаками и котами – и заодно затролил бывшего игрока «Челси», который попал под критику из-за кота
Моуринью остановил автобус, чтобы в него залетел фанат «Фенера». А затем пригласил парня на обед с командой!
🔥 Икарди и Моуринью зарубились в соцсетях! Мауро назвал Особенного ноющим
А еще ведь были Месси, Хави, Иньеста, Бускетс, Пике, Алвес, Педро, Тьяго, Киммих, да даже Лам освоил совершенно новую роль при Пепе, еще наверняка кого-то забыл