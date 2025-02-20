🎥 Моуринью попросили выбрать между Гвардиолой и Фергюсоном. Особенный назвал совсем другое имя

Жозе Моуринью заглянул на подкаст к своему бывшему подопечному – Джону Оби Микелу. Нигериец попросил Особенного выбрать между Пепом Гвардиолой и сэром Алексом Фергюсоном.

Тренер назвал совсем другое имя:

«Ферги или Пеп? Их невозможно сравнивать. Невозможно сравнивать разные поколения или их потенциал. Для Премьер-лиги они оба – исторические фигуры. Но для меня главная историческая личность Премьер-лиги – это Клаудио Раньери. Он взял чемпионат с «Лестером», это самое уникальное, что могло произойти в АПЛ.

Выиграть пять или шесть трофеев с «Ман Юнайтед» того поколения, выиграть шесть или семь трофеев с «Сити» этого поколения – великолепно, но то, что Раньери сделал с «Лестером», вне конкуренции. На моем веку это самая удивительная победа в чемпионате».

Как вам ответ Особенного?

Моуринью выбрал между собаками и котами – и заодно затролил бывшего игрока «Челси», который попал под критику из-за кота

Моуринью остановил автобус, чтобы в него залетел фанат «Фенера». А затем пригласил парня на обед с командой!

🔥 Икарди и Моуринью зарубились в соцсетях! Мауро назвал Особенного ноющим