🎥 Фанат «Фенербахче» гнался за клубным автобусом. Его заметил Моуринью и исполнил мечту парня

Жозе Моуринью уже успел покорить болельщиков «Фенербахче» – некоторые даже целуют тренера, делая селфи.

Португалец исполняет мечты фанатов: в ноябрьской встрече с «Зенитом» Особенный увидел на трибуне мальчишку и разрешил ему посмотреть матч вместе с тренерским штабом на скамейке запасных.

Желания взрослых болельщиков Моур тоже исполняет! Отчаянный болельщик «Фенера» гнался за клубным автобусом, Жозе пощадил беднягу и пригласил его внутрь. Тренер попросил парня спеть что-то для команды, но болельщик не смог – забег за автобусом оставил его без сил.

Молодой человек оказался персональным поклонником Себастьяна Шиманьского. Узнав это, Жозе начал шутить: «Спой песню про Шиманьского, давай! Ладно, иди и поцелуй его! Иди к Шиманьскому».

Болельщик прошелся по клубному автобусу, поздоровался с игроками и заявил: «Я будто в раю».

Красиво!

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