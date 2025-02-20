🔥 Общая таблица ЛЧ за всю историю турнира! «Мадрид» недосягаем, у АПЛ наибольшее представительство 

Стыковые матчи обновленной Лиги чемпионов позади, теперь мы знаем все команды, которые в плей-офф продолжат борьбу за главный клубный трофей в европейском футболе.

Портал Transfermarkt решил выяснить, какие клубы доминировали на международной арене с тех пор, как Кубок европейских чемпионов был преобразован в Лигу чемпионов в сезоне-1992/93.

Эксперты составили общую таблицу главного клубного турнира Европы по количеству набранных очков. Помимо группового этапа Transfermarkt включил в исследование матчи в плей-офф: за победу команда получала три очка, а игры, дошедшие до овертайма, считались ничьей, за них, следовательно, клубы получили по одному очку.

«Мадрид», бравший Лигу чемпионов рекордные девять раз, предсказуемо занял первую строчку в общей таблице: за 327 матчей «сливочные» набрали 655 очков. «Бавария», расположившаяся на втором месте, отстала от «Реала» на 53 очка, при этом у мюнхенцев на 23 игры меньше. Замыкает тройку лучших «Барселона» – 303 матча и 597 очков.

Таблица ЛЧ за все время существования турнира

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