Шмейхель раскритиковал стадион одной из команд ЛЧ. А ведь это лидер своей страны!

Первый день шестого тура Лиги чемпионов для студии CBS Sports начался с прямого включения из Загреба. В столицу Хорватии в качестве стадионного эксперта отправили легенду «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля.

Датчанин выглядел не слишком довольным и объяснил в чем дело: оказалось, что в Загребе не лучшая погода, а в прошлый раз, когда он там побывал, было лето. Кроме того Шмейхелю не понравилось кое-что еще, что он рассказал в разговоре с Кейт Абдо.

Шмейхель: «Пытаюсь согреться. Вот над чем я очень старательно работаю».

Абдо : «Жаль, что так, Петер. Однажды мы были вместе с тобой в Хорватии, на спортивном фестивале Sunset. Тогда мы прекрасно провели время. Так что действительно жаль, что сегодня у тебя все не так хорошо».

Шмейхель : «Ты права, но есть один момент: когда мы были тогда, стояло лето, было тепло. Да, было красиво. Сейчас я в Загребе и это прекрасное место. Но я немного удивлен этому стадиону. Это национальная арена. Имейте в виду, что это команда-финалист чемпионата мира, команда-полуфиналист чемпионата мира. Этот стадион не подходит для такой великой футбольной нации. Вы можете видеть трибуну позади меня. Она пустая, на ней небезопасно находиться людям. Так было здесь уже четыре года. Здесь произошло небольшое землетрясение, и с тех пор на этой трибуне не было ни одного человека! Я думаю, что для такой великой футбольной нации нужно построить стадион получше».

Абдо : «Что-то я не уверен, что тебя скоро снова пригласят в Загреб (смеется)».

Стадион «Максимир» − действительно легендарная для Хорватии арена. Ее возвели в далеком 1912-м, но с тех пор здесь провели три реконструкции − в 1948-м, 1998-м и 2011-м годах. На «Максимире» играет домашние матчи как «Динамо Загреб», так и сборная Хорватии. На пике максимальная вместимость была свыше 60 тысяч человек, но в последние годы она уменьшилась до 25 тысяч. Дело в том, что трибуны устарели, а часть из них находится в аварийном состоянии из-за землетрясения 2020 года. Шмейхель был не прав, когда назвал его небольшим − Загреб и его окрестности тряхнуло с магнитудой в 5,3 − 5,5 по шкале Рихтера, погиб один человек и еще 26 пострадало.