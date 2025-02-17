«Вы бы не увидели такой тактики в детском футболе U9 или U10». Невилл жестко прошелся по Амориму 😦

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал тактические идеи Рубена Аморима.

Особенно англичанину не нравится построение игры «МЮ» в центре поля.

«То, как «Манчестер Юнайтед» построил полузащиту меня смущает. Там слишком много свободного пространства. Это шокирует. Вы бы не увидели такой тактики в детском футболе до 9 или 10 лет.

«Манчестер Сити» переживает кризис, но они в топ-4. Что мы можем сказать о «Манчестер Юнайтед», который потратил даже больше денег?

Я не совсем уверен, что Аморим – тактически гибкий тренер. Он играет в одну и ту же систему каждую неделю. Я думаю, что это настоящая проблема. «МЮ» выглядит странной командой», – считает Невилл.

В чем не прав?