«Вы бы не увидели такой тактики в детском футболе U9 или U10». Невилл жестко прошелся по Амориму 😦
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал тактические идеи Рубена Аморима.
Особенно англичанину не нравится построение игры «МЮ» в центре поля.
«То, как «Манчестер Юнайтед» построил полузащиту меня смущает. Там слишком много свободного пространства. Это шокирует. Вы бы не увидели такой тактики в детском футболе до 9 или 10 лет.
«Манчестер Сити» переживает кризис, но они в топ-4. Что мы можем сказать о «Манчестер Юнайтед», который потратил даже больше денег?
Я не совсем уверен, что Аморим – тактически гибкий тренер. Он играет в одну и ту же систему каждую неделю. Я думаю, что это настоящая проблема. «МЮ» выглядит странной командой», – считает Невилл.
В чем не прав?
https://www.sports.ru/football/1116039540-nevill-o-07-s-barsoj-vo-glave-valensii-enrike-ne-pozhal-mne-ruku-prosh.html