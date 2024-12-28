Сборная легенд, завершивших карьеру в 2024-м! За такую команду пришлось бы заплатить больше 500 млн евро

2024 год для многих футболистов стал последним в профессиональной карьере, лишь некоторые игроки вешали бутсы на гвоздь в статусе легенды.

Возможно, самым болезненным стал уход Тони Крооса – клубный сезон 34-летний немец закончил с тремя трофеями. Ради домашнего Евро полузащитник возобновил карьеру в сборной: и Карло Анчелотти, и Юлиан Нагельсманн признавались, что хотели бы продолжить работу с Тони, но игрок решил уйти на пике.

Кроос не единственный, чья великая карьера подошла к финалу в 2024-м. 33-летнего Тиаго Алькантару и 31-летнего Рафаэля Варана замучили травмы, Андрес Иньеста смог попрощаться с футболом лишь в 40 лет.

Transfermarkt составил символическую сборную из игроков, повесивших бутсы на гвоздь в уходящем году. Помимо Крооса, Тиаго и Варана в команду вошли Дэниэл Старридж, Нани, Дэнни Роуз, Паулиньо, Леонардо Бонуччи, Диего Годин и Джо Харт.

Если сложить наивысшую трансферную стоимость в карьере каждого игрока этой сборной, получится внушительная сумма – 540,5 млн евро!

По кому из игроков будете скучать особенно?

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