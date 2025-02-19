🎥 Тибо Куртуа составил команду мечты из шести игроков. Не забыл про себя, выбрал только представителей «Мадрида»
Тибо Куртуа стал гостем подкаста Рио Фердинанда. Легенда «Ман Юнайтед» попросил бельгийца составить команду мечты из футболистов, с которыми голкипер делил поле. Получилось солидно:
«В защиту, наверное, выберу Рамоса. Добавлю в состав Эдена [Азара], для игры пять на пять он лучший в мире. Когда он выставляет свою задницу, его никто не может сдвинуть, это невероятно.
Назову Тони Крооса. Думаю, нам его очень не хватает в этом году, он особенный полузащитник. Конечно, у нас есть молодежь – Феде [Вальверде] и Кама [Камавинга], но в них больше физики. Они тоже отличные футболисты, но Тони – это Тони.
Наверное, выберу Бензема. Для меня он такая почти девятка: что-то между десяткой и девяткой, он мог делать все. И еще добавлю Вини. Состав получится крайне атакующим, но Серхио меня прикроет».
Как вам выбор Тибо?
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