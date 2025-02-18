Ла Лига показала новый зарплатный лимит. «Барселона» его увеличила, а у «Севильи» катастрофа

В опубликованном испанской лигой таблице «Мадрид» продолжает возглавлять список команд, которые могут потратить больше остальных на зарплатную ведомость.

После закрытия трансферного окна цифры слегка изменились. По данным AS, как и в сентябре, у «Мадрида» ограничения составляют 754,89 млн евро. На втором месте – «Барселона» и ее 463 млн евро, что на 37 млн больше, чем было в сентябре 2024-го. Третья строка у «Атлетико» − 314,28 млн с небольшим увеличением.

Самая большая катастрофа у «Севильи», чей лимит по зарплатам теперь составляет всего 684 тысяч евро. На момент закрытия летнего трансферного окна он составлял 2,5 млн, что меньше чем у всех команд испанской Сегунды.

Это значит, что команда сильно ограничена в новых трансферах. Пока они не нормализуют финансовое состояние, об усилении «Севилья» может забыть.

Как рассчитывается лимит зарплат?

Лимит расходов на команду − это понятие максимальной суммы, которую каждый испанский клуб может потратить на зарплату игрокам, тренеру, помощнику тренера и тренеру по физподготовке (квалификационный состав), а также резервной команде, молодежной академии и другим подразделениям клуба (не квалификационный состав).

В состав спортивной команды входят фиксированные и переменные оклады (как в денежной, так и в натуральной форме, например, дом, автомобиль, путешествие., вознаграждения за передачу имиджевых прав, амортизация трансферов, взносы на социальное страхование, выходные пособия при расторжении контрактов, коллективные бонусы, затраты на приобретение, связанные с необходимостью выплачивать бонусы представителям и другое.

Его расчет основан на разнице между доходами (от телевизионных прав, рекламы, продажи билетов), которые каждый клуб получает от структурных расходов и погашения ожидаемого долга в течение сезона. Каждая команда сама разрабатывает свой лимит зарплат, имея возможность даже установить сумму ниже своего потолка, но всегда соблюдая правила экономического контроля Ла Лиги. В случае если лимит зарплат не гарантирует стабильности клуба, этот орган снизит его до той суммы, которая сделает это возможным. Если команда заканчивает сезон с превышением лимита зарплат, она будет обязана сэкономить деньги, чтобы исправить ситуацию.