👀 Невилл назвал «Тоттенхэм» более крупным клубом, чем «Ман Сити». Что!?

Легенда «Манчестер Юнайтед» и эксперт Sky Sports Гари Невилл решил проверить футбольных фанатов и вбросил информацию, которая очевидно воспримется как очень спорная.

«Давайте будем откровенны, «Тоттенхэм» − более крупный клуб, чем «Манчестер Сити». Здесь не может быть споров.

Когда «Манчестер Сити» перешел в собственность Абу-Даби, «Тоттенхэм» был гораздо более крупным футбольным клубом. Идея о том, что «Тоттенхэм» исторически не такой крупный клуб, как «Ман Сити» − нет, он был им!

Сейчас «Сити» находятся на вершине игры. Они инвестировали в потрясающий футбольный проект, сделали это блестяще на поле и вне его. Даниэль Леви блестяще справился с задачей вне поля, но не блестяще все сделал на нем, и именно поэтому его клуб находится за «Манчестер Сити».

Но «Тоттенхэм» исторически крупнее, чем «Манчестер Сити», и это не критика. «Сити» добился невероятных успехов, это потрясающий футбольный клуб в плане побед и всего остального. Но «Тоттенхэм», исторически, является более крупным клубом − давайте будем откровенны...»

А вы согласны с мнением Невилла? Пишите в комментариях.