В Катаре прошел благотворительный матч, участие в котором приняли блогеры и экс-игроки. Одним из главных персонажей вечера стал стример IShowSpeed – поклонники футбола знают его как главного фаната Криштиану Роналду.

На тренировке он забил с ассиста Андреса Иньесты.

В матче стример отличиться не смог, зато после игры уверял Тьерри Анри в том, что он быстрее легенды «Арсенала».

Дальше становилось хуже. IShowSpeed попросили назвать пятерку лучших футболистов в истории, стример вспомнил сразу шестерых, но есть нюанс: «Первый Роналду. Антони, Лукаку, Харри Магуайр, Питер Крауч и Эриксен».

Комментарии под роликом:

💭 «Он называет рандомные имена».

💭 «Клянусь, он даже не знает, кто такой Питер Крауч».

💭 «Ладно, хотя бы с Роналду и Антони он не ошибся».

💭 «Он только что сыграл с Иньестой, Пирло, Дель Пьеро и Анри, но назвал чертового Харри Магуайра?»

💭 «Знаете, что самое худшее? Он даже не понял, что ему нужно назвать пятерых и назвал шестерых. У него и с математикой проблемы».

Для контекста: в соцсетях у IShowSpeed почти 30 млн подписчиков.

В какой реальности живет этот человек?

🎥 Тьерри Анри все еще хорош! Посмотрите, как хитро он вынудил соперника сфолить на пенальти 😁

Главный фанат Роналду продолжает сходить с ума: набил тату с изображением Криша, купил Ламбу в цветах Португалии, а теперь подался в рестлинг

🤣 Мбаппе опять повторил удар Крауча! Питер не мог пройти мимо – в ответ на шутку получил уморительные комменты фанатов