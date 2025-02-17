🎥 Анекдот дня: стример-фанат Роналду назвал лучших футболистов в истории – там есть даже Антони
В Катаре прошел благотворительный матч, участие в котором приняли блогеры и экс-игроки. Одним из главных персонажей вечера стал стример IShowSpeed – поклонники футбола знают его как главного фаната Криштиану Роналду.
На тренировке он забил с ассиста Андреса Иньесты.
В матче стример отличиться не смог, зато после игры уверял Тьерри Анри в том, что он быстрее легенды «Арсенала».
Дальше становилось хуже. IShowSpeed попросили назвать пятерку лучших футболистов в истории, стример вспомнил сразу шестерых, но есть нюанс: «Первый Роналду. Антони, Лукаку, Харри Магуайр, Питер Крауч и Эриксен».
Комментарии под роликом:
💭 «Он называет рандомные имена».
💭 «Клянусь, он даже не знает, кто такой Питер Крауч».
💭 «Ладно, хотя бы с Роналду и Антони он не ошибся».
💭 «Он только что сыграл с Иньестой, Пирло, Дель Пьеро и Анри, но назвал чертового Харри Магуайра?»
💭 «Знаете, что самое худшее? Он даже не понял, что ему нужно назвать пятерых и назвал шестерых. У него и с математикой проблемы».
Для контекста: в соцсетях у IShowSpeed почти 30 млн подписчиков.
В какой реальности живет этот человек?
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