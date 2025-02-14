🤣 Мбаппе опять повторил удар Крауча! Питер не мог пройти мимо – в ответ на шутку получил уморительные комменты фанатов
«Мадрид» устроил камбэк против «Сити» на «Этихаде»: «сливочные» отыгрались с 1:2 до 3:2 в первом матче стыков Лиги чемпионов.
Один из голов на свой счет записал Килиан Мбаппе, удар француза получился комичным – точно так же он пробил в финале чемпионата мира против Аргентины.
В 2022-м удар Килиана прокомментировал Питер Крауч: «Невероятно со стороны Мбаппе, но я делал такое дерьмо еще в 2006 году». Англичанин прикрепил свое фото – не отличить от Кики!
Гол француза в ворота «Сити» не оставил Питера равнодушным, он вновь сравнил себя с Килианом: «Такому не научишь».
Комментарии под публикацией получились смешнее шутки англичанина:
💭 «Хейтеры скажут, что ты промахнулся, но просто ворота были неправильно расположены».
💭 «Но может быть использован в качестве возобновляемого источника энергии».
💭 «Еще один».
💭 «Оригинал!»
💭 «На фото лишь один обладатель Кубка Англии!»
💭 «Крауч – настоящий GOAT! У него больше голов в АПЛ, чем у Месси, Роналду и Мбаппе вместе взятых!»
Питер вообще любит выдать шутку о себе. Видео с замотанным в черный пакет прожектором, который уносят с поля, долговязому англичанину попадалось слишком часто:
Как вам юмор Крауча?
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