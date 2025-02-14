«Мадрид» устроил камбэк против «Сити» на «Этихаде»: «сливочные» отыгрались с 1:2 до 3:2 в первом матче стыков Лиги чемпионов.

Один из голов на свой счет записал Килиан Мбаппе, удар француза получился комичным – точно так же он пробил в финале чемпионата мира против Аргентины.

В 2022-м удар Килиана прокомментировал Питер Крауч : «Невероятно со стороны Мбаппе, но я делал такое дерьмо еще в 2006 году». Англичанин прикрепил свое фото – не отличить от Кики!

Гол француза в ворота «Сити» не оставил Питера равнодушным, он вновь сравнил себя с Килианом: «Такому не научишь».

Комментарии под публикацией получились смешнее шутки англичанина:

💭 «Хейтеры скажут, что ты промахнулся, но просто ворота были неправильно расположены».

💭 «Но может быть использован в качестве возобновляемого источника энергии».

💭 «Еще один».

💭 «Оригинал!»

💭 «На фото лишь один обладатель Кубка Англии!»

💭 «Крауч – настоящий GOAT! У него больше голов в АПЛ, чем у Месси, Роналду и Мбаппе вместе взятых!»

Питер вообще любит выдать шутку о себе. Видео с замотанным в черный пакет прожектором, который уносят с поля, долговязому англичанину попадалось слишком часто:

Как вам юмор Крауча?

«Бобер — это лучшее эмодзи!». Питер Крауч делится секретами онлайн-флирта с женой

Анри попросили выбрать между Холандом и Мбаппе – Тьерри даже не задумался

Игроки «Ливерпуля» и «МЮ» живут по соседству на роскошной «улице футболистов». Недвижимость здесь обойдется в миллионы