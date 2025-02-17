Каземиро дал эксклюзивное интервью изданию As . Бразилец вспомнил свои времена в «Мадриде» и то, как «королевский клуб» боролся в Лиге чемпионов. Декорации были соответствующие:

Каземиро вспомнил, как Лука Модрич предсказал серию побед «Реала» в главном клубном турнире Европы:

«Расскажу вам то, чего ранее никогда не говорил ни в одном интервью: после финала Лиги чемпионов в Милане против «Атлетико» мы праздновали в раздевалке, Лука Модрич подошел к нам и сказал: «Друзья, теперь мы должны выиграть еще две ЛЧ».

Мы ответили ему: «Да ладно тебе, Лука, с Лиссабона мы победили почти в двух финалах подряд. Он ответил: «Нет, нет. У нас такая великолепная команда, мы должны воспользоваться этим и войти в историю, выиграв еще как минимум в двух финалах подряд».

Затем мы завоевали 12-й трофей ЛЧ в Кардиффе и 13-й в Киеве. Подряд. Лука все знал».

О трио с Модричем и Кроосом Каземиро тоже вспомнил:

«Это было замечательное время. Вспоминаю, а по коже мурашки. Нам нравилось играть в футбол, на поле мы почти не разговаривали, мы понимали друг друга с одного взгляда. Шли годы, наше взаимодействие становилось все более естественными. Лука и Тони обладали невероятным мастерством, играть с ними было приятно и очень легко».

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