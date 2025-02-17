😮 «Подпишите Килиана, его невозможно остановить». Оказывается, Переса надоумил подписать Мбаппе один из игроков «Реала»

Судя по всему, Флорентино Перес не сам пришел к идее подписания Килиана Мбаппе.

Каземиро во всем сознался:

«Я попросил «Реал» подписать контракт с Мбаппе после гостевого матча с «ПСЖ»? Да. Я поговорил с президентом и сказал ему: «Подпишите Килиана, его невозможно остановить».

Мбаппе неудержим. Тогда мы проиграли 1:0 из-за его гола. Это было безумие.

Он войдет в историю футбола. Мы не всегда можем требовать выступления от него на уровне 9/10, но он никогда не опускается ниже 7,5 или 8».

Фанаты «Реала» благодарны бразильцу.

💭 «Каземиро знает, о чем говорит».

💭 «Наш чувак».

💭 «Это был особенный матч».

💭 «А сделку провернул агент Каземиро?»

💭 «Когда опорник так говорит о нападающем, это что-то значит».