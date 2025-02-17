😮 «Подпишите Килиана, его невозможно остановить». Оказывается, Переса надоумил подписать Мбаппе один из игроков «Реала»
Судя по всему, Флорентино Перес не сам пришел к идее подписания Килиана Мбаппе.
Каземиро во всем сознался:
«Я попросил «Реал» подписать контракт с Мбаппе после гостевого матча с «ПСЖ»? Да. Я поговорил с президентом и сказал ему: «Подпишите Килиана, его невозможно остановить».
Мбаппе неудержим. Тогда мы проиграли 1:0 из-за его гола. Это было безумие.
Он войдет в историю футбола. Мы не всегда можем требовать выступления от него на уровне 9/10, но он никогда не опускается ниже 7,5 или 8».
Фанаты «Реала» благодарны бразильцу.
💭 «Каземиро знает, о чем говорит».
💭 «Наш чувак».
💭 «Это был особенный матч».
💭 «А сделку провернул агент Каземиро?»
💭 «Когда опорник так говорит о нападающем, это что-то значит».
До 2022 г. «Реал» также неоднократно пытался купить Мбаппе