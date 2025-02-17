🧨 «Реал Мадрид» рассматривает возможность ухода из испанского футбола
Испанское издание Sport делится шокирующими новостями: «Реал Мадрид» рассматривает возможность выхода из системы испанского футбола.
«Мадрид» может перейти в «другую» лигу, но какую – не уточняется. Причина – протест против политики Хавьера Тебаса и «предвзятых» судейских решений.
В соцсетях негативно восприняли идею «Реала».
💭 «Одно решение одного арбитра им не понравилось, после чего они захотели уйти. Это избалованный богатый ребенок в классе».
💭 «О, а когда судьи раздавали подарки, все было в порядке?»
💭 «Перес потерял все достоинство».
💭 «Перейдут в АПЛ?»
💭 «Тебас поможет им с судейством в следующем матче».
В общем чистая желтуха.