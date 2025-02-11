🔥 Вспоминаем составы темных лошадок ЛЧ! Здесь – «Монако» Мбаппе и «Аякс» со звездной молодежью 

Новый формат Лиги чемпионов позволил скромным командам попробовать свои силы в главном клубном турнире Европы. По итогам общего этапа в восьмерку лучших попали «Лилль» и «Астон Вилла», пошумел и «Брест», который в стыковых матчах поборется с «ПСЖ».

Портал Score90 вспомнил темных лошадок предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов.

«Монако» сезона-2016/17

Монегаски в той еврокубковой кампании дошли до полуфинала, где уступили «Ювентусу». Из состава, конечно, выделяется Килиан Мбаппе – через год после проигрыша «бьянконери» 20-летний француз стал чемпионом мира.

Отметим Фабиньо и Бернарду Силву, которые вскоре перебрались в Англию, где с новыми клубами наконец завоевали долгожданный трофей ЛЧ.

«Аякс» сезона-2018/19

Молодежь «Аякса» довела команду до полуфинала, где уступила «Тоттенхэму». В том сезоне голландцы под руководством Эрика Тен Хага обыграли «Мадрид» и впервые с 2003 года попали в восьмерку лучших команд Лиги чемпионов, а капитаном был 19-летний Маттейс де Лигт.

Вундеркиндов «Аякса» быстро разобрали европейские гранды. В 2025 году Де Лигт, Мазрауи и Онана вместе выступают за «Манчестер Юнайтед».

«Шальке» сезона-2010/11

Сегодня «горняки» болтаются на дне турнирной таблицы второй Бундеслиги, а почти 15 лет назад команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов, где сильнее оказался «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

Из состава выделяются Рауль, уже успевший стать легендой «Мадрида», и молодой Мануэль Нойер, которому еще предстояло написать историю с «Баварией» и сборной Германии.

Порту сезона-2003/04

Португальцы в той кампании в финале обыграли «Монако» со счетом 3:0, автором одного из голов стал Деку – нынешний спортивный директор «Барселоны». Как и в случает с «Аяксом» Тен Хага, многие игроки того «Порту» разъехались по большим европейским клубам.

Путь «Порту» к финалу лежал через победы в плей-офф над «Манчестер Юнайтед», «Лионом» и «Депортиво».

Какие команды можно добавить к этому списку?

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