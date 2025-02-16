🎥 Беллингем послал арбитра и получил красную. Роналду еще в 2018-м критиковал судей за излишнюю чувствительность 

В матче 24-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Мадридом» был удален Джуд Беллингем из-за обсценной лексики в адрес главного арбитра. Англичанин уверяет, что произнес Fuck off, судья Хосе Мунуэра Монтеро услышал от игрока Fuck you.

Так или иначе, за разговоры Джуд получил красную. Если его слова признают оскорблением, игроку может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей . А если в эпизоде увидят неуважительное поведение, то Беллингем пропустит лишь одну или две встречи.

Фанаты вспомнили слова Криштиану Роналду из 2018 года. Семь лет назад португалец высказался о мате на поле:

«Судья неприкосновенен, но всегда нужно учитывать обстоятельства матча, иногда нужно проявлять гибкость. Я много лет играл в Англии, там часто резко говорят с арбитрами, и это нормально, судьи не интерпретирует это так, как будто их оскорбляют.

Например, когда происходит нарушение, англичане часто говорят «пошел ты» (fuck off), а судьи при этом ничего не делают. Если ты скажешь что-то подобное в Испании, тебя удалят».

А что вы думаете об удалении Джуда?

📸Фанаты «Мадрида» нашли два не поставленных пенальти. Вот только обоих по правилам не было 🤔

Праздновал гол «Реалу» в судейской, игнорировал пенальти. А Моуринью называл его «самым высокомерным». Кто удалил Джуда?

🤬 «Они нас #######». Игроки «Реала» в ярости от отношения к ним руководства Ла Лиги