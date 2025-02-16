📸Фанаты «Мадрида» нашли два не поставленных пенальти. Вот только обоих по правилам не было 🤔

В последнем туре Ла Лиги «Мадрид» на выезде потерял очки с «Осасуной» − 1:1. И очередной матч с участием «королевского клуба», по мнению «Реал Мадрид ТВ» и болельщиков, закончился со скандалом.

В этот раз они остались недовольны не только тем, что судья Хосе Мунуэра Монтеро услышал оскорбление в свой адрес от Джуда Беллингема и показал ему прямую красную карточку, но и двумя не назначенными пенальти. Оба должны были случиться при участии Винисиуса Жуниора.

Уже на второй минуте игры возник спорный эпизод. Защитник «Осасуны» Алехандро Катена подкатился в штрафной рядом с Винисиусом и задел рукой мяч.

В Правиле 12 IFAB четко описано в каких случаях касание рукой мяча приводит к нарушению. В случае Катены, его рука была опорной и это ее естественное положение при падении на газон.

«Такие пенальти никогда не назначают. Это рука, которая лежит на земле, опорная рука. Он не забрал у него мяч», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.

Во втором моменте нам на помощь приходит камера, которая снимала не сбоку, а сверху. На ней прекрасно видно, что фол игрок «Осасуны» совершает четко до линии штрафной. Даже несмотря на то, что Винисиус добегает до ее пределов и только потом падает, это не пенальти, а штрафной удар.

Действительно недооцененным можно назвать эпизод с Эдуардо Камавинга на 57-й минуте. За него в ворота «Мадрида» поставили пенальти, но судья вполне мог показать не желтую, а красную карточку − Будимир получил прямой ногой с шипами в голеностоп.