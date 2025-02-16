🤬 «Они нас #######». Игроки «Реала» в ярости от отношения к ним руководства Ла Лиги

Diario AS пишет, что в раздевалке мадридского «Реала» сильный настрой против судей.

Атмосфера среди игроков сильно накалилась из-за скандального удаления Джуда Беллингема в последнем матче Ла Лиги.

«Они нас ####### [имеют]», – самый частый «лозунг» игроков по пути из Памплоны в Мадрид.

Отмечается, что футболисты недовольны не только судейством в матче с «Осасуной», но и отношением руководства Ла Лиги к клубу в целом.

Фанаты своих поддержали.

💭 «Конечно, мы будем недовольны. Этот мусор должен быть наказан».

💭 «Мы будем драться и победим».

💭 «Это был исторический показатель коррупции».

💭 «Он заслужил красную карточку».

💭 «Уважайте их, тогда они будут уважать вас в ответ»