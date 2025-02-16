🤬 «Они нас #######». Игроки «Реала» в ярости от отношения к ним руководства Ла Лиги
Diario AS пишет, что в раздевалке мадридского «Реала» сильный настрой против судей.
Атмосфера среди игроков сильно накалилась из-за скандального удаления Джуда Беллингема в последнем матче Ла Лиги.
«Они нас ####### [имеют]», – самый частый «лозунг» игроков по пути из Памплоны в Мадрид.
Отмечается, что футболисты недовольны не только судейством в матче с «Осасуной», но и отношением руководства Ла Лиги к клубу в целом.
Фанаты своих поддержали.
💭 «Конечно, мы будем недовольны. Этот мусор должен быть наказан».
💭 «Мы будем драться и победим».
💭 «Это был исторический показатель коррупции».
💭 «Он заслужил красную карточку».
💭 «Уважайте их, тогда они будут уважать вас в ответ»
Но даже в этом матче Камавинга чудом доиграл, учитывая что за такие же фолы на этой неделе Барриос и Фермин были удалены. Ему же ещё позволили сфолить на пенальти и он все равно остался на поле.
Беллингем же ещё в матче с Атлетико послал судью куда подальше, видимо во второй раз решили не закрывать глаза
надеюсь в конце мая приговор будет приведён в исполнение.
- Неудаление игрока Эспаньола за прыжок сзади шипами в бедро Мбаппе
- Пенка в ворота Реала за наступ Тчуамени на Лино (в первом круге точно такой же эпизод у Реала был с Осасуной, когда Винисиусу на ахилл наступили, ВАР даже не смотрел эпизод)
- Прямое удаление Беллингема за слова, хотя в то же время:
- игроки Осасуны дважды играют руками в штрафной -- ноль реакции
- блокируют выставленными руками убегающего 1 на 1 Мбаппе -- ноль реакции
- влатают коленом в бедро Винисиусу в штрафной -- ноль реакции (за такой же фол Себальоса Сити пенку дали)
- выталкивают Франа на рекламный щит, когда эпизод закончен -- ноль реакции
И вы мне еще поговорите про какой-то кабинет или карму, крысы гранатовые. Как так вышло, у Реала с 2004 по 2018 сальдо удалений -16, а у Барсы +71? Как так вышло, что Суарес за 6 сезонов не получил ни одной красной, а у Джуда за 1,5 сезона их уже две?
https://vk.com/photo-150203736_457310766