🔥 Совпадение или троллинг? Загадочный пост «Барсы» – появился сразу после того, как «Мадрид» пропустил с пенальти 

«Мадрид» не смог обыграть «Осасуну» в 24-м туре Ла Лиги, встреча закончилась ничьей 1:1. С 39-й минуты «сливочные» остались в меньшинстве из-за удаления Джуда Беллингема – арбитру Хосе Мунуэра Монтеро не понравилась обсценная лексика англичанина .

На 58-й минуте судья назначил пенальти в пользу «Осасуны» за то, что Эдуардо Камавинга наступил на ногу Анте Будимиру – хорват реализовал одиннадцатиметровый, решивший исход встречи.

Через несколько минут после гола «Осасуны» в официальном аккаунте «Барселоны» появилось фото счастливого Флика с подписью: «Улыбайтесь, сегодня суббота!»

Пост появился спустя четыре минуты после того, как «Мадрид» в своем аккаунте сообщил о пропущенном мяче.

«Атлетико» не сумел воспользоваться осечкой соседей, «матрасники» сыграли вничью с «Сельтой». Теперь у «Барсы» есть все шансы стать лидером лиги – для этого подопечным Флика нужно обыграть «Райо Вальекано».

Как думаете, пост каталонцев – это совпадение или подкол принципиального соперника?

Праздновал гол «Реалу» в судейской, игнорировал пенальти. А Моуринью называл его «самым высокомерным». Кто удалил Джуда?

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«Не хочу вдаваться в подробности того, что было сказано, но это выражение типа «дерьмо». Зачем Беллингем продолжает себя закапывать? 🙂