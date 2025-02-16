«Не хочу вдаваться в подробности того, что было сказано, но это выражение типа «дерьмо». Зачем Беллингем продолжает себя закапывать? 🙂

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вновь высказался о скандальном удалении в матче с «Осасуной».

«Понятно, что ошибка судьи – недоразумение. Я все очень хорошо помню – видео не соответствует отчету. Я не хочу вдаваться в подробности того, что было сказано, но это выражение типа «дерьмо». Это сложно, потому что, когда судья не уверен и говорит что-то, чего я не говорил, это как следствие причиняет боль команде.

Я просто хочу уточнить: Команда знает, что я не был настолько безответственным, чтобы поставить их в такую ситуацию.

Я надеюсь, что изображения будут рассмотрены, после чего появится подтверждение моей правоты, а не данным в отчете. Если все так и будет, то, я надеюсь, Федерация примет это во внимание, потому что там найдутся четкие доказательства. Очевидно, что мы не можем изменить результат, но я надеюсь, что произойдут некоторые изменения», – заявил Беллингем.

Ситуация такова, что даже в соцсетях «Реала» большая часть комментариев против Джуда.

💭 «Жалкий человек».

💭 «Это произошло не в первый раз. Джуду нужна была красная карточка. Надеюсь, он осознает свою ошибку».

💭 «Глупый мальчик».

💭 «Судья намеренно хотел похоронить нас в этом матче».

💭 «Они не дадут «Мадриду» выиграть титул».