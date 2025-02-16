«Не хочу вдаваться в подробности того, что было сказано, но это выражение типа «дерьмо». Зачем Беллингем продолжает себя закапывать? 🙂
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вновь высказался о скандальном удалении в матче с «Осасуной».
«Понятно, что ошибка судьи – недоразумение. Я все очень хорошо помню – видео не соответствует отчету. Я не хочу вдаваться в подробности того, что было сказано, но это выражение типа «дерьмо». Это сложно, потому что, когда судья не уверен и говорит что-то, чего я не говорил, это как следствие причиняет боль команде.
Я просто хочу уточнить: Команда знает, что я не был настолько безответственным, чтобы поставить их в такую ситуацию.
Я надеюсь, что изображения будут рассмотрены, после чего появится подтверждение моей правоты, а не данным в отчете. Если все так и будет, то, я надеюсь, Федерация примет это во внимание, потому что там найдутся четкие доказательства. Очевидно, что мы не можем изменить результат, но я надеюсь, что произойдут некоторые изменения», – заявил Беллингем.
Ситуация такова, что даже в соцсетях «Реала» большая часть комментариев против Джуда.
💭 «Жалкий человек».
💭 «Это произошло не в первый раз. Джуду нужна была красная карточка. Надеюсь, он осознает свою ошибку».
💭 «Глупый мальчик».
💭 «Судья намеренно хотел похоронить нас в этом матче».
💭 «Они не дадут «Мадриду» выиграть титул».
Куртуа
Феде,Асенсио,Рюди,Менди(плох но лучше франа)
Чуамени,Модрич,себальос
Родриго,Вини и Джуд. килан с заменой так как очень долго думает тормозить очень много успешных обводок мало чем браков, так как сити приедет максимальной настроем основые силу отдавать нам на центр поля
Беллингем подышал* - удаление. Всё справедливо.
Бгг