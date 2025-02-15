🔥 «Он сказал мне: «Иди ## ###». Беллингема могут отстранить на два матча Ла Лиги – послал судью и получил удаление

Скандальный эпизод произошел в матче 24-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и мадридским «Реалом». Джуд Беллингем получил прямую красную карточку за разговоры с судьей. Ну, почти разговоры…

Мунуэра Монтеро удалил англичанина на 40-й минуте. После матча он объяснил свое решение:

«Он послал меня ## ###».

А Джуд такого не помнит:

«Я никогда не оскорблял судью. Рад, что есть видео, показывающие реальность, несмотря на отчет арбитра. Я здесь, чтобы извиниться перед своими товарищами по команде, так как сегодня поставил их в затруднительную ситуацию».

Даже фанаты «Реала» не верят англичанину.

💭 «Все просто: послал – значит заслужил».

💭 «Если это правда, то это тревожный сигнал для Джуда».

💭 «Почему он продолжает врать?»

💭 «А вода не влажная».

💭 «Большой вопрос: Кто врет?»