🎥 Страшная пушка из Чемпионшипа! Воспитанник «Челси» забил со своей половины поля

Чемпионшип частенько дарит поклонникам футбола яркие эпизоды. В матче 33-го тура встретились «Сток Сити» и «Суонси», «лебеди» открыли счет на 61-й минуте, но вскоре дважды пропустили.

А точку в противостоянии поставил Льюис Бейкер – и сделал это изумительно! Полузащитник, выросший в академии «Челси», забил со своей половины поля.

Дела у команд идут не лучшим образом, обе болтаются в подвале турнирной таблицы Чемпионшипа. Победа над «Суонси» позволила «Стоку» набрать 35 очков по итогам 32-х матчей и занять 19-ю строчку, при этом у подопечных Марка Робинса есть еще одна игра в запасе.

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