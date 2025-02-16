🎥 Халк доказал, что у него сильнейший удар в футболе. Зацените, как он с 35 метров чуть не порвал сетку!

В очередном туре бразильского чемпионата Минейро экс-форвард «Зенита» Халк в очередной раз подтвердил, что у него сумасшедший удар.

38-летний футболист исполнил штрафной удар с 35-метровой дистанции и послал мяч точно в ворота. Красоты голу добавил отскок от перекладины. Просто посмотрите, как Халк еще может радовать фанатов. Кстати, в этом матче на его счету дубль, а всего в сезоне за шесть матчей семь голов!

Экс-форвард миланского «Интера» Адриано всегда считался игроком с самой мощной силой удара, поэтому много лет назад его рейтинг в Pro Evolution Soccer составлял 99. Но у Халка всегда было чем ответить: когда он играл за «Порту», то послал мяч со скоростью 108 км/ч. Удар был такой сильный, что чуть не сломал каркас ворот.

Несмотря на то, что бразильцу уже 38 лет, он не собирается пока прощаться с футболом.

У меня еще два года по контракту, но я люблю играть в футбол, − сказал он в интервью CNN Brasil. − Если бог позволит мне играть еще много лет, я продолжу играть, но буду делать это на высоком уровне. Когда я уже не смогу идти в ногу с ребятами, тогда лучше будет уйти на пенсию».