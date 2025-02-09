🎥 Хазард из «Плимута» провел матч жизни! Сделал два супер-сейва в концовке игры с «Ливерпулем» 

«Плимут», занимающий последнюю строчку в таблице Чемпионшипа, выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Единственный гол в матче был забит с пенальти – Харви Эллиотт сыграл рукой.

У подопечных Слота были возможности изменить ход встречи, но Конор Хазард, голкипер «Плимута», решил провести матч жизни. В добавленное время вратарь сделал два блестящих сейва.

Потащил на 93-й минуте после удара Жоты.

И на исходе добавленного времени помешал забить Нуньесу.

Свои спасения Конор прокомментировал в лучших традициях Роя Кина: «Это же моя работа!»

Чего «Ливерпулю» не хватило для победы?

🎥 «Ливерпуль» сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа. Вот как команда пропустила