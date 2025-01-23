«Бобер — это лучшее эмодзи!». Питер Крауч делится секретами онлайн-флирта с женой

Питер Крауч всегда сможет поднять настроение. В сети появился фрагмент подкаста 43-летнего футболиста и его жены Эбби.

Оказалось, что Крауч — большой любитель пофлиртовать со своей супругой с помощью эмодзи. Причем выбор у него не самый тривиальный…

«Я даже не знаю, сколько еще смогу вытерпеть эти «секси эмодзи», которые ты мне отправляешь», — жалуется Эбби.

«Когда дети уходят в школу, и Питер слышит, что я закрываю дверь, и мы одни дома, то я получаю эмодзи с бобром и баклажаном…есть еще третье эмодзи, но я даже не буду озвучивать, но вы можете себе представить — это связано с водой».

«Есть три эмодзи!», — подтверждает Крауч.

«Это отвратительно. Предполагается, что я сразу должна возбудиться? Там еще этот бобер…», — сокрушается Эбби.

«Бобер — это лучшее эмодзи!», — убежден Крауч.

«Ты считаешь, что тебе повезет с такими сообщениями?».

«Я просто тебя уведомляю!».

Бывший игрок сборной Англии и его жена обсуждают свои отношения в подкасте, вызывая смех у слушателей своими комичными историями о личной жизни.