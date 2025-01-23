«Бобер — это лучшее эмодзи!». Питер Крауч делится секретами онлайн-флирта с женой
Питер Крауч всегда сможет поднять настроение. В сети появился фрагмент подкаста 43-летнего футболиста и его жены Эбби.
Оказалось, что Крауч — большой любитель пофлиртовать со своей супругой с помощью эмодзи. Причем выбор у него не самый тривиальный…
«Я даже не знаю, сколько еще смогу вытерпеть эти «секси эмодзи», которые ты мне отправляешь», — жалуется Эбби.
«Когда дети уходят в школу, и Питер слышит, что я закрываю дверь, и мы одни дома, то я получаю эмодзи с бобром и баклажаном…есть еще третье эмодзи, но я даже не буду озвучивать, но вы можете себе представить — это связано с водой».
«Есть три эмодзи!», — подтверждает Крауч.
«Это отвратительно. Предполагается, что я сразу должна возбудиться? Там еще этот бобер…», — сокрушается Эбби.
«Бобер — это лучшее эмодзи!», — убежден Крауч.
«Ты считаешь, что тебе повезет с такими сообщениями?».
«Я просто тебя уведомляю!».
Бывший игрок сборной Англии и его жена обсуждают свои отношения в подкасте, вызывая смех у слушателей своими комичными историями о личной жизни.
Представляю этого бобра, оседлавшего баклажан.
🦫 🍆💦 - вот эти три эмодзи, что он отправил.
P.S. "Какой то фильм c Лесли Нильсеном" - Голый пистолет (The Naked Gun), самая первая часть.
Он потом переживал