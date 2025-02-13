🔥 Пике осыпал комплиментами бывших товарищей по клубу и сборной. Похвалил и представителей «Мадрида» 

Жерар Пике заглянул в гости к блогеру Адри Контрерасу. Легенде «Барсы» предложили сыграть в футбольные ассоциации – каталонцу нужно было коротко высказаться по предложенным вариантам.

Пике дал любопытные и честные ответы.

«Барселона»: «Лучший клуб в мире».

Хавьер Тебас: «Своеобразный президент».

Жоан Лапорта: «Лучший президент в истории «Барсы».

Стадион «Сантьяго Бернабеу»: «Великолепная арена».

Серхио Рамос: «Один из лучших центральных защитников в истории».

Карлес Пуйоль: «Лучший капитан в истории «Барселоны».

Златан Ибрагимович: «Наивысшее существо».

Винисиус: «Будущий обладатель «Золотого мяча».

Альваро Арбелоа: «Великий футболист».

Икер Касильяс: «Лучший вратарь в истории сборной Испании».

Неймар: «Лучший футболист среди тех, у кого нет «Золотого мяча».

Кун Агуэро: «Лучший нападающий в истории «Ман Сити».

Как вам ассоциации Пике?

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