🔥 Пике осыпал комплиментами бывших товарищей по клубу и сборной. Похвалил и представителей «Мадрида»
Жерар Пике заглянул в гости к блогеру Адри Контрерасу. Легенде «Барсы» предложили сыграть в футбольные ассоциации – каталонцу нужно было коротко высказаться по предложенным вариантам.
Пике дал любопытные и честные ответы.
«Барселона»: «Лучший клуб в мире».
Хавьер Тебас: «Своеобразный президент».
Жоан Лапорта: «Лучший президент в истории «Барсы».
Стадион «Сантьяго Бернабеу»: «Великолепная арена».
Серхио Рамос: «Один из лучших центральных защитников в истории».
Карлес Пуйоль: «Лучший капитан в истории «Барселоны».
Златан Ибрагимович: «Наивысшее существо».
Винисиус: «Будущий обладатель «Золотого мяча».
Альваро Арбелоа: «Великий футболист».
Икер Касильяс: «Лучший вратарь в истории сборной Испании».
Неймар: «Лучший футболист среди тех, у кого нет «Золотого мяча».
Кун Агуэро: «Лучший нападающий в истории «Ман Сити».
Как вам ассоциации Пике?
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