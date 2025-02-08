🎥 Пике выбрал лучшего молодого игрока «Барсы»! Внезапно это не Ламин

Жерар Пике вместе с Икером Касильясом посетил мероприятие от Uber Eats, где каталонца выловила пресс-служба Ла Лиги.

Легенду «Барсы» попросили назвать лучшего молодого игрока из нынешнего состава «блауграны» – Жерару нужно было выбрать одного футболиста из двух предложенных. Пике решил руководствоваться не собственными ощущениями, а мнением большинства.

Алекс Бальде или Марк Касадо: «Касадо».

Марк Касадо или Фермин Лопес: «Фермин».

Фермин Лопес или Ламин Ямаль: «Ламин».

Ламин Ямаль или Пау Кубарси: «Ах! По мнению людей, Ламин».

Ламин Ямаль или Гави: «Людям очень нравится Ламин. Я говорю за большинство, но лично у меня другие предпочтения».

Ламин Ямаль или Педри: «У Педри мое сердце. Педри!»

«Думаю, молодежь привносит в команду много энтузиазма, они голодны до трофеев, что они показывают в каждом матче. И тот факт, что многие из них – воспитанники, заставляет фанатов гордиться, сразу ощущается связь с клубом, командой, домом», – добавил Жерар.

Как вам выбор Пике?

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