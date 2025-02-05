🔥 «Это мощная дымовая завеса». Пике просто и точно объяснил, чего добивается «Реал», критикуя систему судейства в Ла Лиге

Мадридский «Реал» официально пожаловался на судейство в матче против «Эспаньола». «Сливочные» отправили письмо в Королевскую федерацию испанского футбола (RFEF).

«То, что произошло на стадионе «Эспаньола», представляет собой кульминацию полностью дискредитировавшей себя системы судейства, в которой решения против «Реала» достигли такого уровня манипуляции и фальсификации результатов соревнования, что его нельзя больше игнорировать.

Эти два самых серьезных судейских решения в очередной раз подчеркнули двойные стандарты, применяемые к судейству матчей «Реала», – сказано в письме.

Посыл ясен, но не очень понятен – каких именно изменений хочет «Мадрид»?

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике понял, чего добивается «Реал»:

«Это заявление – мощная дымовая завеса, ведь они делают это уже 120 лет. Всякий раз, когда дела у них идут не очень хорошо, они включают «административную машину» и оказывают давление на СМИ и судей».

Прав?