🔥 «Это мощная дымовая завеса». Пике просто и точно объяснил, чего добивается «Реал», критикуя систему судейства в Ла Лиге
Мадридский «Реал» официально пожаловался на судейство в матче против «Эспаньола». «Сливочные» отправили письмо в Королевскую федерацию испанского футбола (RFEF).
«То, что произошло на стадионе «Эспаньола», представляет собой кульминацию полностью дискредитировавшей себя системы судейства, в которой решения против «Реала» достигли такого уровня манипуляции и фальсификации результатов соревнования, что его нельзя больше игнорировать.
Эти два самых серьезных судейских решения в очередной раз подчеркнули двойные стандарты, применяемые к судейству матчей «Реала», – сказано в письме.
Посыл ясен, но не очень понятен – каких именно изменений хочет «Мадрид»?
Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике понял, чего добивается «Реал»:
«Это заявление – мощная дымовая завеса, ведь они делают это уже 120 лет. Всякий раз, когда дела у них идут не очень хорошо, они включают «административную машину» и оказывают давление на СМИ и судей».
Прав?
"Могу вспомнить один случай из своего судейского прошлого. Помню, я только начинал карьеру, и к нам в Москву прилетел представитель судейского комитета ФИФА. Шотландец. И вот он мне говорит: "Сергей, у тебя все впереди. Вот я судил "Реал" три раза".
– Успешно?
– А вот послушайте. Этот шотландец рассказывает: "Когда приехал первый раз, мне "Реал" сразу золотые часы подарил. И люди из клуба прямым текстом заявляют: "Если мы выиграем, такие же часы будут на руке вашей супруги"… И вот он трижды судил "Реал", и трижды получал золотые часы".
Поэтому про Негрейру, Барсу и часы писать не стоило - Реал этим занимается гораздо активнее.
А его жену назначили на матч инспектором.
https://x.com/XavierEstradaF1/status/1884991462120817132?t=0n1miCyxgA0BAByW5RYnaA&s=19
Кроме того, Барселона несколько раз подавала жалобу на судейство, когда Карлос Веласко Карбальо возглавлял судейский комитет. В Барсе были убеждены, что против клуба ведется кампания под началом Карлоса Веласко Карбальо, ответственного за назначения рефери на матчи.
При этом, он говорил, что Перес лично ему звонил, когда в матчах с участием Реала были спорные моменты, и они тепло общались. И ты считаешь, что он дружил с Барселоной и болел за неё?