Спецпроект
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За кем следить в Серии А: новая надежда «Юве», сменщик Хвичи

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Сезон Серии А давно перевалил за половину – наметились главные кандидаты на скудетто, зону еврокубков, уже даже практически очевидны команды, которые могут вылететь по итогам сезона-2024/25. 

А еще определились персонажи, за которыми обязательно нужно следить во время финального отрезка розыгрыша Серии А.

Мойзе Кин, «Фиорентина»

«Ювентус» прощался с Кином с облегчением – никто не хотел возиться с активом, который застрял в развитии. Прекрасный сезон в молодежке «Юве» (19 голов в 21 матче) он пока не повторил на взрослом уровне, а достижения в «ПСЖ» (13 мячей в 26 встречах) заплесневели и забылись. Кин слишком долго не подтверждал статус одного из перспективнейших итальянцев – и когда голевая чакра закончилась, все быстро списали его.

Хорошая новость для Мойзе Кина-2024/25: не все потеряно. Шебутной страйкер, записывающий рэп в свободное время, попал, вероятно, в самый драйвовый и двигающийся околотоповый клуб. Раффаэле Палладино, комментируя успехи Кина на старте, сказал: «Главное – не давить на него. И тогда результат придет». На Кина никто не давил. И результат действительно пришел: Мойзе сейчас – один из лучших бомбардиров Италии, укладывающий плюхи в ворота «Интера», «Ромы» и других сильных клубов.

Тейани Рейндерс, «Милан»

Рейндерс стал самым важным игроком «Милана» в одну из самых непонятных его эпох: когда тренер и команда радикально менялись прямо посреди сезона. Нидерландец много забивает, хорошо продвигает мяч в атаке, дает игре «Милана» остроты в моменты, когда команда особенно в этом нуждается. На взрослом уровне за неполный сезон он уже установил свой рекорд результативности и идет лучшим бомбардиром «Милана» в чемпионате. Причем забивает всем. Как аутсайдерам, например, «Монце». Так и лидерам – например, сверхважный мяч «Интеру» во втором круге:

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Даниэль Мальдини, «Аталанта»

Даниэль вряд ли повторит величие отца и деда, зато точно не погаснет так быстро, как его брат Кристиан. Мальдини-младший выбрал собственный путь вдали от «Милана» – получил игровое время в «Монце» и оттуда забрался в сборную Италии. Этой зимой талант полузащитника оценили Джан Пьеро Гасперини и «Аталанта».

Мальдини – классный индивидуалист с хорошей техникой и поставленным ударом. Гасперини ценит эти качества, но только в комплексе с командной игрой. В этом плане Даниэлю придется сильно дорабатывать, чтобы закрепиться в очень требовательной среде Гасперини.

Матео Ретеги, «Аталанта»

Главный бомбардир сезона в Италии прямо сейчас. Летом его достаточно активно вела «Фиорентина», но бергамаски моментально среагировали, когда тяжелую травму получил Джанлука Скамакка. Итог – сверхудачная сделка, оформленная за очень средние деньги (почти 21 млн евро без учетов бонусов).

После 25-го тура Ретеги – единственный игрок Серии А, забивший 20 мячей в этом сезоне: трижды он оформлял дубль, по разу – хет-трик и покер, остальные мячи – одиночные голы в разных встречах.

Рандаль Коло-Муани, «Ювентус»

«Юве» арендовал Коло-Муани у «ПСЖ» до конца сезона без права выкупа, но уже пожалел, что не продумал этот момент. Теперь спортдир туринцев Кристиано Джунтоли прорабатывает с французами опцию выкупа, ведь на старте карьеры в Серии А Коло-Муани убедил тренерский штаб в своей необходимости. Пять голов в первых трех матчах лиги – такого результата не было во всю трехочковую эпоху кальчо. В еще одном матче, против «Интера», он не забил, зато сделал ассист на Франсишку Консейсау.

Аренда нападающего особенно интересна по двум пунктам:

1. Раскроется ли Коло-Муани в Италии после стагнации в «ПСЖ»? Предпосылки к этому есть благодаря скорости и технике нападающего. Серия А хорошо принимает форвардов такого типажа.

2. Как отреагирует на эту историю Душан Влахович? Зимой было много слухов о потенциальном уходе серба. Взбодрит ли его сильный конкурент или окончательно отправит на лавку и приблизит к продаже? Пока, кажется, актуальнее второй вариант.

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Нуну Тавареш, «Лацио»

Часто крепкие футболисты, не заигравшие в АПЛ, показывают классный уровень в Серии А. Тавареш попал как раз в такую ситуацию, и здесь ему повезло вдвойне. Во-первых, из-за высокой активности фланговых защитников в системе «Лацио» – это повышает его заметность на поле. Во-вторых, из-за главного тренера «Лацио» Марко Барони, который очень ценит португальца.

Клаудио Лотито пообещал выкупить арендованного Тавареша у «Арсенала» и продать только за огромные деньги. И у своеобразного босса это точно получится – на данный момент Тавареш своей игрой привлек внимание «Милана», «Интера» и «Ювентуса».

Ассане Диао, «Комо»

«Комо» растет благодаря самым богатым владельцам Италии и подбирает не только популярные имена (Пепе Рейна, Серджи Роберто, Деле Алли), но и работает на перспективу. Покупка Максанса Какре из «Лиона» – классно. Трансфер игрока Испании U21 из «Бетиса» – просто прекрасно.

Диао – скоростной футболист с классной техникой. Возможно, в Испании этих качеств не хватает, чтобы раскрыться полностью. Но в Италии, где часто бывает больше пространства для маневров, это поможет Диао прокачаться. Силу испанца оценили по дебютным семи турам в Серии А, когда он забил четырежды – «Ювентусу», «Милану», «Удинезе» и «Фиорентине».

Сантьяго Кастро, «Болонья»

Хайлайты из карьеры 20-летнего нападающего Сантьяго Кастро:

• Январь-2024 – перешел из «Велеса» в «Болонью» и крайне тяжело заходил в стартовый состав в следующие полгода.

• Январь-2025 – Кастро сравнивают с Лаутаро и отправляют в ведущие клубы Италии.

Кастро техничен, много бьет, часто врывается в штрафную соперников. По стилистике он идеально подходит тому же «Интеру», который следит за ним еще по выступлениям в Аргентине и который совершенно точно сделает летом запрос «Болонье» по трансферу Сантьяго.

Сантьяго Хименес, «Милан»

Главный трансфер «Милана» в январе и один из важнейших в Серии А. Златан и другие руководители клуба посчитали, что Альваро Мората не особо подходил функционально этой команде и особенно просел после череды ментальных проблем. Так «Милан» зарубился за Хименеса из «Фейеноорда», на которого потратил 32 млн евро.

Хименес – более прямолинейный нападающий, который тоньше чувствует момент и острее реагирует на созданные для него голевые ситуации. Если мексиканец раскроется в Италии так же, как это было в Нидерландах, то «Милан» получит одного из сильнейших страйкеров в своей новой истории. Но для этого надо решить несколько проблем, одна из которых – игра при сверхплотной опеке. В матче с «Фейеноордом» (а это бывшая команда) защитник Давид Ганцко полностью заблокировал мексиканца и потом признавался: «Я действовал с Хименесом плотно, а он этого не любит. Мы хорошо сработали в паре с другим центрдефом и заблокировали все, что шло или летело в нашу штрафную».

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Давид Нерес, «Наполи»

В декабре Антонио Конте сказал, что Нерес за несколько месяцев в «Наполи» прибавил во всех аспектах: в физике, игре в обороне и во всем остальном. Но главное – он идеально адаптировался к требованиям алленаторе и уже стал важнее для него, чем Хвича.

Кварацхелия сильнее, медийнее и быстрее. Но Нерес придает системе Конте командности и остроты возле ворот. Сейчас, когда Хвича уехал в Париж, ответственности на вингере будет сильно больше.

Фото: RUTUBE; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Gabriele Maltinti, Marco Luzzani, Francesco Pecoraro

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logoсерия А Италия
logoМилан
logoЮвентус
logoБолонья
logoДаниэль Мальдини
logoСантьяго Хименес
logoРандаль Коло-Муани
logoИнтер
logoСантьяго Кастро
logoНаполи
logoДавид Нерес
logoХвича Кварацхелия
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24 комментария
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Ответ Aist Marabu
А где Нико Пас?
В Комо.
+33
-1
+32
А где Нико Пас?
+16
-2
+14
Затея хорошая, и имен можно накидать поверх предложенного списка со многих клубов:

Маловато расписано про Ретеги - парня два года назад вообще никто не знал. В Дженоа выступил ну так, неплохо - особо ничем не запомнился. Из новостных аннотаций о нем я запомнил лишь то, что Ретеги до переезда в Серию А почти не говорил по итальянски - необычно для человека с итальянским паспортом. А в системе Гасперини начал блистать! Здорово, у сборной появляется наконец-то серьезный выбор качественных форвардов.

Из Ювентуса еще можно выделить из тех, за кем стоит последить, Савону и Мбангула - заприметил их Мотта летом на предсезонке, вытащил из Некст Ген, и вот сегодня пожинает плоды своей веры в ребят.

Из Интера сложно выделить кого-то экстраординарного - вся команда выступает на высоком уровне, все игроки хорошо известны. Можно про Тареми поговорить, но опять таки - его качественная игра не стала неожиданностью, и это в 32 года! Дюмфрис и Тюрам как всегда разрывают фланги, вот разве что Мартинес завял...

У Ромы спустя полгода проснулся Суле - обязательно нужно последить за парнишкой, у Дибалы есть смена, правда менее талантливая. Увы, не всем быть гениями. Тем не менее, Матиас пригодился Раньери, убедил в профпригодности, и готовится выходить на следующий уровень (если можно так выразиться).

Очень жаль, что не упомянут Ханс Николусси Кавилья - неоцененный жемчуг академии Ювентуса, который воспрял в Венеции и меньше, чем за сезон стал лидером потухшей команды. Парень пытается, тащит, забивает, раздает, отбирает - не дай бог следующий сезон проведет в Серии Б...

Точно бы еще рассказал про Лоренцо Лукку, еще один добротный форвард, который на слуху в этом сезоне. Высокорослый, подвижный, активный и за пределами штрафной - ждал его зимой в Ювентусе, но те взяли Коло Муани, чем повергли всех в шок!

Может коллеги по цеху сейчас подключатся и помогут накидать еще вариантов))
+12
-1
+11
Ответ Вадим Белозёров
Серия А по именам знатно проседает даже в сравнении с Бундеслигой, вылеты Милана и Аталанты вчера, показывают что чемпионат значительно уступает другим в топ5 за исключением Лиги 1.
Нравятся мне такие аналитики-скорострелы, делающие выводы наспех. Только вот где ты был, когда Аталанта вынесла хваленый Байер или Ливерпуль, например? Таких единичных примеров можно много привести, такие отдельные эпизоды не показывают общей картины, со всяким может случиться.
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-1
+9
А что это за новое и сверхважное, видимо, качество, приписанное Хвиче- медийность? В чем это выражается? Быстрее всех на поле автографы раздаёт?
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-3
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Ответ Вадим Белозёров
я имею ввиду имена, звезд очень мало в сериале
Их везде теперь мало. Сейчас "звезда" определяется не столько уровнем игры, сколько популярностью и зарплатой.
+2
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+2
Ответ Vint-Z
А что это за новое и сверхважное, видимо, качество, приписанное Хвиче- медийность? В чем это выражается? Быстрее всех на поле автографы раздаёт?
Хвича техничные ,сильнее физически и ментально. Медииность Хвича в том что его игра привлекает, всегда ждёшь от него что то красивое. Его хайлати собирают миллионы просмотров. Нереш хорош только эпизодически.
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Какой-то супер поверхностный и очевидный список, увы
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Спасибо, что напомнили- Мойзе Кин и в ПСЖ забивал больше Коло-Муани. Ну и конечно радуют его успехи, на фоне присевшего на скамейку Влаховича, еще полгодика там серб посидит и Ювентус его за десятку не продаст, с чем менеджмент Ювентуса хочется отдельно поздравить.
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Ну в Комо я бы отметил еще возрождающегося Кутроне. 6+3 в этом сезоне. И как уже упоминали Нико Pаz.
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