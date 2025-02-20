За кем следить в Серии А: новая надежда «Юве», сменщик Хвичи

Сезон Серии А давно перевалил за половину – наметились главные кандидаты на скудетто, зону еврокубков, уже даже практически очевидны команды, которые могут вылететь по итогам сезона-2024/25.

А еще определились персонажи, за которыми обязательно нужно следить во время финального отрезка розыгрыша Серии А.

Мойзе Кин, «Фиорентина»

«Ювентус» прощался с Кином с облегчением – никто не хотел возиться с активом, который застрял в развитии. Прекрасный сезон в молодежке «Юве» (19 голов в 21 матче) он пока не повторил на взрослом уровне, а достижения в «ПСЖ» (13 мячей в 26 встречах) заплесневели и забылись. Кин слишком долго не подтверждал статус одного из перспективнейших итальянцев – и когда голевая чакра закончилась, все быстро списали его.

Хорошая новость для Мойзе Кина-2024/25: не все потеряно. Шебутной страйкер, записывающий рэп в свободное время, попал, вероятно, в самый драйвовый и двигающийся околотоповый клуб. Раффаэле Палладино, комментируя успехи Кина на старте, сказал: «Главное – не давить на него. И тогда результат придет». На Кина никто не давил. И результат действительно пришел: Мойзе сейчас – один из лучших бомбардиров Италии, укладывающий плюхи в ворота «Интера», «Ромы» и других сильных клубов.

Тейани Рейндерс, «Милан»

Рейндерс стал самым важным игроком «Милана» в одну из самых непонятных его эпох: когда тренер и команда радикально менялись прямо посреди сезона. Нидерландец много забивает, хорошо продвигает мяч в атаке, дает игре «Милана» остроты в моменты, когда команда особенно в этом нуждается. На взрослом уровне за неполный сезон он уже установил свой рекорд результативности и идет лучшим бомбардиром «Милана» в чемпионате. Причем забивает всем. Как аутсайдерам, например, «Монце». Так и лидерам – например, сверхважный мяч «Интеру» во втором круге:

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Даниэль Мальдини, «Аталанта»

Даниэль вряд ли повторит величие отца и деда, зато точно не погаснет так быстро, как его брат Кристиан. Мальдини-младший выбрал собственный путь вдали от «Милана» – получил игровое время в «Монце» и оттуда забрался в сборную Италии. Этой зимой талант полузащитника оценили Джан Пьеро Гасперини и «Аталанта».

Мальдини – классный индивидуалист с хорошей техникой и поставленным ударом. Гасперини ценит эти качества, но только в комплексе с командной игрой. В этом плане Даниэлю придется сильно дорабатывать, чтобы закрепиться в очень требовательной среде Гасперини.

Матео Ретеги, «Аталанта»

Главный бомбардир сезона в Италии прямо сейчас. Летом его достаточно активно вела «Фиорентина», но бергамаски моментально среагировали, когда тяжелую травму получил Джанлука Скамакка. Итог – сверхудачная сделка, оформленная за очень средние деньги (почти 21 млн евро без учетов бонусов).

После 25-го тура Ретеги – единственный игрок Серии А, забивший 20 мячей в этом сезоне: трижды он оформлял дубль, по разу – хет-трик и покер, остальные мячи – одиночные голы в разных встречах.

Рандаль Коло-Муани, «Ювентус»

«Юве» арендовал Коло-Муани у «ПСЖ» до конца сезона без права выкупа, но уже пожалел, что не продумал этот момент. Теперь спортдир туринцев Кристиано Джунтоли прорабатывает с французами опцию выкупа, ведь на старте карьеры в Серии А Коло-Муани убедил тренерский штаб в своей необходимости. Пять голов в первых трех матчах лиги – такого результата не было во всю трехочковую эпоху кальчо. В еще одном матче, против «Интера», он не забил, зато сделал ассист на Франсишку Консейсау.

Аренда нападающего особенно интересна по двум пунктам:

1. Раскроется ли Коло-Муани в Италии после стагнации в «ПСЖ»? Предпосылки к этому есть благодаря скорости и технике нападающего. Серия А хорошо принимает форвардов такого типажа.

2. Как отреагирует на эту историю Душан Влахович? Зимой было много слухов о потенциальном уходе серба. Взбодрит ли его сильный конкурент или окончательно отправит на лавку и приблизит к продаже? Пока, кажется, актуальнее второй вариант.

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Нуну Тавареш, «Лацио»

Часто крепкие футболисты, не заигравшие в АПЛ, показывают классный уровень в Серии А. Тавареш попал как раз в такую ситуацию, и здесь ему повезло вдвойне. Во-первых, из-за высокой активности фланговых защитников в системе «Лацио» – это повышает его заметность на поле. Во-вторых, из-за главного тренера «Лацио» Марко Барони, который очень ценит португальца.

Клаудио Лотито пообещал выкупить арендованного Тавареша у «Арсенала» и продать только за огромные деньги. И у своеобразного босса это точно получится – на данный момент Тавареш своей игрой привлек внимание «Милана», «Интера» и «Ювентуса».

Ассане Диао, «Комо»

«Комо» растет благодаря самым богатым владельцам Италии и подбирает не только популярные имена (Пепе Рейна, Серджи Роберто, Деле Алли), но и работает на перспективу. Покупка Максанса Какре из «Лиона» – классно. Трансфер игрока Испании U21 из «Бетиса» – просто прекрасно.

Диао – скоростной футболист с классной техникой. Возможно, в Испании этих качеств не хватает, чтобы раскрыться полностью. Но в Италии, где часто бывает больше пространства для маневров, это поможет Диао прокачаться. Силу испанца оценили по дебютным семи турам в Серии А, когда он забил четырежды – «Ювентусу», «Милану», «Удинезе» и «Фиорентине».

Сантьяго Кастро, «Болонья»

Хайлайты из карьеры 20-летнего нападающего Сантьяго Кастро:

• Январь-2024 – перешел из «Велеса» в «Болонью» и крайне тяжело заходил в стартовый состав в следующие полгода.

• Январь-2025 – Кастро сравнивают с Лаутаро и отправляют в ведущие клубы Италии.

Кастро техничен, много бьет, часто врывается в штрафную соперников. По стилистике он идеально подходит тому же «Интеру», который следит за ним еще по выступлениям в Аргентине и который совершенно точно сделает летом запрос «Болонье» по трансферу Сантьяго.

Сантьяго Хименес, «Милан»

Главный трансфер «Милана» в январе и один из важнейших в Серии А. Златан и другие руководители клуба посчитали, что Альваро Мората не особо подходил функционально этой команде и особенно просел после череды ментальных проблем. Так «Милан» зарубился за Хименеса из «Фейеноорда», на которого потратил 32 млн евро.

Хименес – более прямолинейный нападающий, который тоньше чувствует момент и острее реагирует на созданные для него голевые ситуации. Если мексиканец раскроется в Италии так же, как это было в Нидерландах, то «Милан» получит одного из сильнейших страйкеров в своей новой истории. Но для этого надо решить несколько проблем, одна из которых – игра при сверхплотной опеке. В матче с «Фейеноордом» (а это бывшая команда) защитник Давид Ганцко полностью заблокировал мексиканца и потом признавался: «Я действовал с Хименесом плотно, а он этого не любит. Мы хорошо сработали в паре с другим центрдефом и заблокировали все, что шло или летело в нашу штрафную».

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Давид Нерес, «Наполи»

В декабре Антонио Конте сказал, что Нерес за несколько месяцев в «Наполи» прибавил во всех аспектах: в физике, игре в обороне и во всем остальном. Но главное – он идеально адаптировался к требованиям алленаторе и уже стал важнее для него, чем Хвича.

Кварацхелия сильнее, медийнее и быстрее. Но Нерес придает системе Конте командности и остроты возле ворот. Сейчас, когда Хвича уехал в Париж, ответственности на вингере будет сильно больше.

Фото: RUTUBE; Gettyimages.ru /Alessandro Sabattini, Gabriele Maltinti, Marco Luzzani, Francesco Pecoraro

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