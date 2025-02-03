Ольмо сбегал с трибуны к команде и обратно, чтобы рассказать родителям Гави о его состоянии

Матч «Барселоны» против «Алавеса» начался с тревожного эпизода – Гави в борьбе за мяч столкнулся головами с Томасом Конечным. Оба игрока получили серьезные удары, и в итоге хавбека «Алавеса» увезли с поля на электрокаре с фиксатором на шее.

Гави, несмотря на повреждение, настаивал на продолжении игры, но клубные врачи и тренерский штаб во главе с Хансом-Дитером Фликом приняли другое решение. Медперсонал провел тест на когнитивное состояние: полузащитник не ответил на вопрос о дне недели, что вызвало беспокойство. Врачи настояли на замене, а убедить Гави помогли капитан Рафинья и защитник Араухо.

Пока ситуация обсуждалась на скамейке запасных, Дани Ольмо, находившийся на трибуне, спустился вниз, чтобы поговорить с клубными врачами и передать родителям Гави информацию о его состоянии.